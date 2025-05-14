Güvenlik teknolojileri alanında küresel çapta lider konumda bulunan Securitas Technology Türkiye’de Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine, sektörün deneyimli isimlerinden Aykan Üstün atandı. 20 yıllık kariyeri boyunca telekomünikasyon ve lojistik gibi stratejik sektörlerde finansal dönüşümlere imza atan Üstün’ün atanması, şirketin büyüme hedeflerine yeni bir soluk getirecek.

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Aykan Üstün’ün deneyimi ve liderliği, şirketimizin finansal süreçlerini daha ileriye taşımamızda kritik rol oynayacak. Onun stratejik bakış açısı ve analitik yetkinlikleriyle, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz” dedi.

Finans dünyasının deneyimli ismi

Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Matematik Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan Aykan Üstün, sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde MBA derecesi aldı. Çok sayıda uluslararası eğitim ve sertifikasyon programını da başarıyla tamamladı.

Aykan Üstün, Securitas Technology Türkiye’ye katılmadan önce Türk Telekom Grubu çatısı altında; AssisTT’de Finans Direktörü, Türk Telekom International’da Finansal Kontrolör ve Türk Telekom’da Bütçe Planlama & Analiz Süpervizörü rollerini başarıyla üstlendi. Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi firmasında 30 kişilik bir finans ekibini yöneterek hem operasyonel hem stratejik finansal sorumlulukları üstlendi. Ayrıca kariyerinin erken dönemlerinde, FedEx Express Kargo’da Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzmanı olarak görev yaptı.

Sunduğu finansal vizyon ve yönetişim yaklaşımlarıyla dikkat çeken Aykan Üstün, özellikle bütçeleme, finansal raporlama (IFRS), maliyet kontrolü ve nakit akışı yönetimi konularında derin uzmanlığa sahip.