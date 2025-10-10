Geçtiğimiz günlerde ne zaman çıkacağı ve konusu hakkında önemli bilgiler gelen Game of Thrones yan dizisi A Knight of Seven Kingdoms dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde resmen çıktı. HBO’nun efsaneleşen dizisi, yeniden ekranlara dönüyor. İşte Game of Thrones yan dizisi A Knight of the Seven Kingdoms fragmanı.

Game of Thrones yan dizisi “A Knight of the Seven Kingdoms” fragmanı yayında!

Dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Dizinin başrollerinde Peter Claffey (Ser Duncan the Tall) ve Dexter Sol Ansell (Genç Prens Egg) yer alıyor. Onlara Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings ve Sam Spruell gibi oyuncular eşlik edecek.

Dizi, George R.R. Martin’in The Hedge Knight, The Sworn Sword ve The Mystery Knight adlı üç kısa hikayesinden uyarlanıyor. Hikaye, Game of Thrones olaylarından yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor ve cesur şövalye Ser Duncan the Tall (Dunk) ile genç yaveri Egg’in Westeros’un dört bir yanında yaşadığı maceraları konu alıyor.

A Knight of the Seven Kingdoms ne zaman çıkacak?

HBO CEO’su Casey Bloys’un Emmy Ödülleri sonrasında yaptığı açıklamaya göre A Knight of the Seven Kingdoms, 2026 yılının ocak ayında yayınlanacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce A Knight of the Seven Kingdoms dizisi Game of Thrones'un yarattığı efsaneyi yeniden canlandırabilir mi? Westeros'un bu yeni dönemine hazır mısınız?