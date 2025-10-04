iPhone 17 Pro serisi, bu kez kamera performansıyla değil, flaş tasarımıyla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler, cihazla flaşlı çekim yapıldığında nesnelerin arkasında belirgin bir gölge oluştuğunu gösteriyor. Kullanıcılara göre bu durum, Apple’ın flaş yerleşiminde yaptığı küçük ama etkili bir değişiklikten kaynaklanıyor.

iPhone 17 Pro flaş gölgesi sorunu kullanıcıları ikiye böldü!

Apple, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde flaşı kamera adasından ayırarak cihazın üst köşesine taşımıştı. Bu yeni tasarım estetik açıdan fark yaratırken, pratikte beklenmedik bir sonuç doğurdu: flaşlı çekimlerde gölge sorunu. Sorunun ne olduğunu detaylı olarak öğrenmek isteyenler aşağıdaki içeriği izleyebilirler.

Sosyal medyada paylaşılan örneklerde, flaş aktifken çekilen fotoğraflarda parmak, küçük nesneler veya yüz hatları arkasında belirgin bir gölge oluştuğu görülüyor. Kullanıcılar, bu durumun özellikle yakın plan çekimlerde fark edilir seviyede rahatsız edici olduğunu belirtiyor.

Bir içerik üreticisi bu durumu şöyle özetliyor: “iPhone 17 Pro ile flaşlı fotoğraf çektiğinizde, sanki ışık bir köşeden tutuluyormuş gibi görünüyor. Bu da görüntüde dengesiz bir aydınlatma yaratıyor.”

Sorunun nedeni ne? Çözümü var mı?

Uzmanlara göre bu durumun temel nedeni, flaşın kamera modülünden uzak bir noktaya taşınması. Önceki iPhone modellerinde flaş, kameraların hemen yanında yer aldığı için ışık doğrudan lens hizasında yayılıyordu. Ancak iPhone 17 Pro’da flaşın cihazın zıt köşesine alınması, özellikle yakın mesafede çekilen karelerde ışığın açı değişimine yol açıyor. Bu da nesnenin arkasında doğal olmayan gölgeler oluşmasına neden oluyor.

İlginç olan ise bu sorunun yalnızca iPhone 17 Pro serisinde görülmesi. Örneğin aynı sahne iPhone 13 ile çekildiğinde bu tip gölgelenmeler yaşanmıyor. Bu da flaş konumlandırmasının doğrudan etkisini gözler önüne seriyor. Yani bu sorunun bir çözümü yok diyebiliriz.

Apple’dan henüz resmi açıklama yok

Apple, iPhone 17 Pro’da yaşanan bu “flaş gölgesi” sorununa dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcı yorumları giderek artarken, Apple’ın yazılım tabanlı bir düzeltme (örneğin yapay zekâ destekli gölge dengeleme) üzerinde çalışabileceği konuşuluyor. Yine de flaşın fiziksel konumundan kaynaklı bu durumun tamamen giderilmesi pek mümkün görünmüyor.

Öte yandan iPhone 17 Pro, güçlü A19 Pro çipi, gelişmiş buhar soğutmalı yapısı ve yeni AAA oyun performansıyla genel olarak övgü topluyor. Ancak bu küçük tasarım değişikliği, özellikle fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekmiş durumda.

Apple, geçtiğimiz yıllarda da lens parlaması ve gece modunda “lens ghosting” gibi sorunlarla gündeme gelmişti. Şimdi iPhone 17 Pro’daki flaş gölgesi tartışması, markanın fotoğraf tarafında ince ayar yapması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 Pro’daki flaş konumu gerçekten gölge sorununa yol açıyor mu, yoksa bu sadece ilk sürüm yazılımından kaynaklı bir durum mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.