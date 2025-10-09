TECNO, yenilikçi teknolojileri kullanıcılarla buluşturma vizyonunu bir adım öteye taşıyarak, dünyanın en ince kavisli 5G telefonu unvanına sahip TECNO SPARK Slim 5G modelini Türkiye’de satışa sundu. Peki TECNO SPARK Slim 5G özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

TECNO SPARK Slim 5G Özellikleri

Dünyanın en ince kavisli 5G telefonu unvanına sahip TECNO SPARK Slim 5G sadece 5,95 mm kalınlığındaki ultra ince gövdesi ve 156 gram ağırlığıyla, “daha az, daha fazladır” felsefesini benimseyen genç kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Bu model, sadece incelikte değil, performans ve dayanıklılıkta da segmentinde fark yaratıyor. TECNO’nun özel bal peteği iç hacim istifleme teknolojisi sayesinde cihaz, batarya ve soğutma sisteminden işlemciye kadar sekiz bileşende yüzde 12 oranında hacim optimizasyonu sunuyor. Bu yapı, hem cihazın daha ince olmasını hem de yüksek performans sunmasını mümkün kılıyor.

TECNO SPARK Slim 5G, 5160 mAh yüksek yoğunluklu bataryasıyla tek şarjla 28 saate kadar kullanım sağlıyor. 45W hızlı şarj, 10W ters şarj ve batarya sağlığını koruyan bypass şarj teknolojileri, cihazın uzun ömürlü kullanımını destekliyor.

MediaTek Dimensity 6400 işlemci ile güçlendirilen model, verimlilik ve performans dengesini kurarak akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi, 0,3 mm ultra ince buhar odası ve yüksek ısı iletkenliğine sahip grafit tabaka sayesinde yoğun kullanımda bile cihazın serin kalmasını sağlıyor.

Tasarım ve dayanıklılıkta da iddialı olan model, 0,36 mm kalınlığındaki uzay sınıfı cam elyaf arka kapağı ile geleneksel malzemelere göre yüzde 300 daha dayanıklı. Ön tarafta yer alan Corning Gorilla Glass 7i ekran koruması darbelere karşı ekstra güvenlik sağlarken, cihazın IP64 sertifikası toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor.

Görsel deneyim tarafında 1.5K çözünürlüklü kavisli ekran, 4500 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Bu sayede kullanıcılar güneş altında bile yüksek netlikte görüntü elde edebiliyor. Cihazın ses deneyimi de Dolby çift stereo hoparlör sistemiyle destekleniyor.

“Zarif Beyaz” ve “Cool Siyah” renk seçenekleriyle satışa sunulan SPARK Slim 5G, sade ama etkileyici bir tasarım anlayışıyla gençlerin estetik beğenisine hitap ediyor.

Arka tasarımdaki Mood Light konsepti, güç açma, şarj, arama veya bildirim durumlarında farklı ışık animasyonlarıyla kullanıcıyla etkileşim kuruyor. Ayrıca TECNO’nun yapay zekâ destekli yazılımı, belge özetleme, görüntü düzenleme ve gerçek zamanlı çeviri gibi günlük kullanım senaryolarında kolaylık sağlıyor.

Dokunmatik Transfer özelliği ile iki TECNO cihazı arasında NFC üzerinden tek dokunuşla dosya paylaşımı yapılabiliyor. FreeLink teknolojisi sayesinde ise çevrimdışı durumlarda bile mesajlaşma ve sesli görüşme gibi temel iletişim fonksiyonları sürdürülebiliyor.

Teknik Özellikler

Kalınlık: 5,95 mm (dünyanın en ince kavisli 5G telefonu)

5,95 mm (dünyanın en ince kavisli 5G telefonu) Ağırlık: 156 gram

156 gram Ekran: 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık

1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

MediaTek Dimensity 6400 Batarya: 5160 mAh yüksek yoğunluklu hücre

5160 mAh yüksek yoğunluklu hücre Şarj: 45W hızlı şarj, 10W ters şarj, bypass şarj desteği

45W hızlı şarj, 10W ters şarj, bypass şarj desteği Kullanım Süresi: Tek şarjla 28 saate kadar

Tek şarjla 28 saate kadar Soğutma: 0,3 mm ultra ince buhar odası + grafit tabaka

0,3 mm ultra ince buhar odası + grafit tabaka Dayanıklılık: Uzay sınıfı cam elyaf arka kapak (%300 dayanıklılık artışı)

Uzay sınıfı cam elyaf arka kapak (%300 dayanıklılık artışı) Ekran Koruması: Corning® Gorilla® Glass 7i

Corning® Gorilla® Glass 7i Sertifika: IP64 toz ve suya dayanıklılık

IP64 toz ve suya dayanıklılık Ses: Dolby çift stereo hoparlör

Dolby çift stereo hoparlör Bağlantı: 5G, NFC, FreeLink teknolojisi

5G, NFC, FreeLink teknolojisi Renk Seçenekleri: Zarif Beyaz, Cool Siyah

Cihazın kutu açılış videosu merak edenler aşağıdaki videomuzu izleyebilirler.

TECNO SPARK Slim 5G Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 23.999 TL (KDV dahil)

Cihazı MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Hepsiburada, Vodafone, Türk Telekom, Turkcell mağazaları ve online satış platformları üzerinden alabileceksiniz. Bu bağlantı üzerinden cihazı inceleyebilirsiniz.

