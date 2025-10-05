Honor Magic 8 Ultra henüz tanıtılmadan, kamerasına ait önemli detaylar sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Honor’un yeni amiral gemisi modeli, fotoğraf performansında rakiplerine ciddi bir fark atmaya hazırlanıyor. Sızıntılar, cihazın tamamen yeni bir sensörle geleceğini gösteriyor.

Honor Magic 8 Ultra kamera sensörü sızdırıldı

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Honor Magic 8 Ultra’nın ana kamerasında OmniVision OV50R sensörünü kullanacağını iddia etti. Bu sensör, 50 MP çözünürlük sunuyor ve mobil dünyada bir ilk olacak. OmniVision’un yeni sensörünün seri üretim sürecine 2026’nın ilk çeyreğinde başlanacağı belirtiliyor.

OV50R sensörü, 1/1.3 inç büyüklüğünde bir yapı ve 1.2 mikron piksel boyutuna sahip. Ayrıca 100% QPD (Quad Phase Detection) teknolojisiyle çok daha hızlı ve hassas otomatik odaklama sağlıyor. Sensörün dikkat çeken bir diğer özelliği ise LOFIC teknolojisi. Bu sistem, 110 dB’ye kadar dinamik aralık, 4K üç kanallı HDR desteği ve 10/12/14-bit RAW renk çıkışı sunuyor.

OV50R ayrıca DAG HDR desteğiyle daha dengeli ışık koşullarında net çekimler yapabiliyor ve önceki nesil OV50K sensörüne göre yaklaşık %20 daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Tüm bu detaylar, Magic 8 Ultra’nın kamera tarafında sadece donanımsal değil, enerji verimliliği açısından da iddialı olacağını gösteriyor.

Yeni sensörün yanı sıra Honor Magic 8 Ultra, gelişmiş çoklu kamera sistemine sahip olacak. Sızıntılara göre cihazda:

Geniş açılı bir kamera,

200 MP Samsung HP9 periskop telefoto lens,

periskop telefoto lens, 4.3x ile 7x arasında optik yakınlaştırma,

Yüksek çözünürlüklü portre ve gece çekim modları

yer alacak. Bu da cihazın fotoğraf kalitesi açısından sadece Huawei veya Xiaomi gibi markalarla değil, DSLR segmentindeki cihazlarla da kıyaslanabilecek seviyede olabileceğini düşündürüyor.

Honor Magic 8 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Serinin diğer üyeleri olan Magic 8 ve Magic 8 Pro modellerinin bu ay Çin’de tanıtılması, Magic 8 Ultra ve Magic 8 Mini modellerinin ise 2026’nın ilk yarısında piyasaya çıkması öngörülüyor.

Ancak Ultra modelinin küresel pazara sunulup sunulmayacağı henüz net değil. Şu anki sızıntılar, cihazın ilk etapta sadece Çin’de satışa çıkabileceğine işaret ediyor.

Honor, son yıllarda kamera teknolojilerinde büyük bir atılım içinde. Eğer OV50R sensörü iddiaları doğru çıkarsa, Honor Magic 8 Ultra markanın şimdiye kadarki en gelişmiş fotoğraf deneyimini sunabilir.

