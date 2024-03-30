OpenAI, yeni bir yapay zeka ses klonlama teknolojisi olan “Voice Engine“i duyurdu. Bu teknoloji, sadece 15 saniyelik bir ses örneğiyle herhangi bir konuşmacının sesini taklit edebiliyor. Şirket, bu teknolojinin duygusal ve gerçekçi sesler ürettiğini belirtiyor. Voice Engine, şirketin önceden var olan metin okuma API’sini temel alıyor ve 2022’den beri üzerinde çalışılıyor. OpenAI, bu teknolojinin okuma yardımı, dil çevirisi ve konuşma bozukluğu olanlara yardımcı olabileceğini gördü.

OpenAI, Yapay Zeka Tabanlı Ses Klonlama Teknolojisi Voice Engine’i Tanıttı

Ancak, bu teknolojinin potansiyel kötüye kullanımı da dikkat çekiyor. Deepfake uygulamalarında olduğu gibi, kötü niyetli kişiler Voice Engine’i kullanarak istenmeyen durumlar yaratabilirler. Bu nedenle, OpenAI’nin Voice Engine’i piyasaya sürmeden önce gizlilik endişelerini ciddi şekilde ele alması gerekiyor.

OpenAI, bu teknolojinin “ABD’de seçim yılında akla gelen ciddi riskler” taşıdığını kabul ediyor ve bu nedenle, piyasaya sürülmeden önce “hükümet, medya, eğlence, eğitim, sivil toplum ve ötesindeki ABD’li ve uluslararası ortaklardan” gelen geri bildirimleri dikkate alıyor. Şirket, kullanım politikalarında başka bir kişinin rızası olmadan seslerin kopyalanmasını yasaklayan kurallar belirlemiş durumda.

Voice Engine’in maliyeti hakkında da bilgi verildi. Bir milyon karakter başına 15 dolar maliyeti olan bu teknoloji, sesli kitap yapımı gibi uzun metinlerin dönüştürülmesinin bütçe dostu bir yol olduğunu gösteriyor. Yani ses aktörlerinin sadece 15 saniyelik ses örneği sağlaması yeterli olacak.

OpenAI, Voice Engine’in yanı sıra Microsoft ile birlikte yapay zeka tabanlı bir süper bilgisayar geliştirmek için yeni bir ortaklık başlattı. Bu ortaklık, büyük miktarda kaynak gerektiren bir proje ve 100 milyar dolara mal olması bekleniyor.

OpenAI’nin bu hamleleri, yapay zeka alanında yapılan büyük yatırımların ve teknolojik ilerlemelerin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Voice Engine gibi teknolojilerin, hem olumlu hem de olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

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