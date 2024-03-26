Apple, bu yıl kullanıcılara sunacağı yeni ürünler ve yazılım güncellemeleri ile dikkatleri üzerine çekecek. Şirket, yakında yayınlanacak olan iOS 18 sürümü için Google, OpenAI gibi sektör devleriyle ortaklık kurarak yapay zeka çalışmalarını genişletmeyi hedefliyor. Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18’i ve diğer birçok güncellemeyi duyurması bekleniyor ve tarihlerin bu hafta veya bir sonraki hafta açıklanması bekleniyor.

Apple, genellikle WWDC etkinliğinin tarihlerini birkaç ay öncesinden duyurur. Ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadığı için kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak, geçmiş yıllara bakıldığında, Mart ayının son haftası veya Nisan ayının ilk haftasında duyuruların yapıldığı görülüyor. Örneğin, WWDC 2023 tarihleri 29 Mart Çarşamba günü duyurulmuştu. Bu nedenle, Apple’ın bu trende uygun olarak bu hafta veya önümüzdeki hafta tarihleri açıklaması muhtemel görünüyor.

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Geçmiş yıllarda WWDC etkinlikleri genellikle Haziran ayının ilk haftasında düzenlenmiştir. Dolayısıyla, WWDC 2024’ün Haziran ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Ancak, iOS 18 gibi büyük bir güncelleme için varyasyonların belirlenmesi nedeniyle tarihlerin biraz daha geç açıklanabileceği düşünülüyor.

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15, tvOS 18 ve VisionOS 2’yi duyurması bekleniyor. Bu güncellemeler, etkinlikten kısa bir süre sonra geliştiricilere sunulacak ve son sürümler ise Eylül ayında genel kullanıma sunulacak. iOS 18’in, iPhone için önemli bir güncelleme olması bekleniyor çünkü yapay zeka odaklı birçok özelliği içerecek.

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde yeni ürünlerle de sürpriz yapması bekleniyor. Bu nedenle, gelişmeleri takip etmeye devam etmek önemlidir. Apple kullanıcıları, bu etkinlikte duyurulacak yeniliklerle heyecanlanabilirler.