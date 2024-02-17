Yapay zeka noktasında en gelişmiş firmalardan biri olan OpenAI, ChatGPT, DALL-E’nin ardından metinden videoya dönüşüm sağlayan hizmeti Sora’yı duyurdu.

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Şu anda test edemesek de örnekleri ve açıklamalarını gördüğümüz Sora’nın detaylarını ise Aydoğan aktarıyor.

OpenAI Sora neler sunuyor?

OpenAI’ın yapay zeka video modeli, birden fazla karakteri, belirli hareket türlerini ve karmaşık sahnelerin konu ve arka plan detaylarını oluşturma kabiliyetine sahip. OpenAI, modelin nesnelerin fiziksel dünyada nasıl var olduğunu anlayabildiğini ve canlı duyguları ifade edebilen karakterler üretebildiğini belirtiyor.

Bu model aynı zamanda hareketsiz bir görüntüye dayalı bir video oluşturabiliyor ve mevcut bir videodaki eksik kareleri doldurabilir veya genişletebilir. OpenAI’nin blog gönderisinde yer alan Sora tarafından oluşturulan demolar arasında Kaliforniya’nın havadan çekilmiş bir sahne, Tokyo treninin içinden çekilmiş gibi görünen bir video ve diğerleri bulunuyor.

Ancak, modelin karmaşık sahnelerin fiziğini tam olarak simüle edemeyebileceği ve belirli neden-sonuç örneklerini doğru şekilde yorumlayamayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, OpenAI şu anda yapay zeka video modelini potansiyel zararlar ve riskler açısından değerlendiren “kırmızı takım üyeleri” tarafından kullanılabilir kılıyor. Ayrıca, görsel sanatçılar, tasarımcılar ve film yapımcıları gibi belirli kullanıcı gruplarına geri bildirim almak için erişim sunuyor.

OpenAI, bu yeni modelinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde metinden resme aracı DALL-E 3’ü de tanıttı. Ancak, bu ürünlerin gerçeklikle karıştırılmasının sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalacaklarını da belirtiyor. Bu, yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, etik ve güvenlik endişelerinin ön plana çıktığı bir süreç olacak gibi görünüyor.