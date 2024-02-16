Cuma Raporu #298 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #298 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Erzincan maden faciası

24:25 OpenAI Sora yapay zeka ile video üretecek

31:09 Google, Bard’ı Gemini yaptı

34:47 HONOR X9b uygun fiyatı ile tanıtıldı

41:39 Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve fiyatı da ortaya çıktı

49:49 iPhone 16 serisi 5 model olabilir

58:51 Galaxy S24 serisi için sorun çözen güncelleme

1:01:30 Disney+ ve Exxen Türkiye zam yaptı

1:05:12 2023 yılında en çok satan telefonlar açıklandı

1:09:46 BTK Ortak Şarj Aleti Düzenlemesi Üzerinde Çalışıyor

1:14:13 BTK Twitch rakibi Kick hakkında inceleme

1:20:20 Türkiye’de internet abone sayısı açıklandı

1:27:53 Türkiye’de kaçak telefon sayısı rekor kırıyor

1:38:36 Mark Zuckerberg’den Vision Pro açıklaması

1:44:28 Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor