Cuma Raporu #298 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #298: Kaçak telefon sayısındaki rekor, iPhone 16 ayak sesleri ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #298 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Erzincan maden faciası
24:25 OpenAI Sora yapay zeka ile video üretecek
31:09 Google, Bard’ı Gemini yaptı
34:47 HONOR X9b uygun fiyatı ile tanıtıldı
41:39 Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve fiyatı da ortaya çıktı
49:49 iPhone 16 serisi 5 model olabilir
58:51 Galaxy S24 serisi için sorun çözen güncelleme
1:01:30 Disney+ ve Exxen Türkiye zam yaptı
1:05:12 2023 yılında en çok satan telefonlar açıklandı
1:09:46 BTK Ortak Şarj Aleti Düzenlemesi Üzerinde Çalışıyor
1:14:13 BTK Twitch rakibi Kick hakkında inceleme
1:20:20 Türkiye’de internet abone sayısı açıklandı
1:27:53 Türkiye’de kaçak telefon sayısı rekor kırıyor
1:38:36 Mark Zuckerberg’den Vision Pro açıklaması
1:44:28 Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor