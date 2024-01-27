Google AMIE adlı yapay zeka hastalık teşhisi yapabiliyor. Tıp sektörü, en karmaşık alanlardan biri olarak kabul edilir. Özellikle uzman doktor gerektiren durumlarda, doktorların programları oldukça yoğun ve zorlayıcı olabilir. Ancak artık yapay zeka doktorlar, hastaların teşhis sürecini kolaylaştırmak ve doktorların iş yükünü hafifletmek için devreye giriyor. Yapay zeka hastalık teşhisi yapmaya başladı.

Yapay Zeka Hastalık Teşhisi Yapmaya Başladı, Tıp Endüstrisinde Devrim Yaratıyor

IBM’in Watson bilgisayar sistemi, uzun bir süredir yapay zeka ile tıp arasındaki bağı güçlendirmeye çalışıyor. Ancak piyasada olmasının üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Watson beklenen ilerlemeyi sağlayamadı. Ancak, şimdi geniş dil modelleriyle birlikte, özellikle Google DeepMind’ın çalışmalarıyla, gerçekten güvenilir yapay zeka doktorları yaratma olasılığı artıyor.

Son dönemde, DeepMind ekibi tarafından sunulan Google AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) adlı yapay zeka modeli, tıp dünyasında büyük bir heyecan yarattı. AMIE, hastalardan gelen bilgileri analiz edebiliyor ve tıbbi durumları hakkında net açıklamalar sunabiliyor. Yapay zeka hastalık teşhisi konusunda devreye girerek doktorlara yardımcı olacak.

Ancak, önemli bir nokta gözden kaçmamalı. AMIE, doktorların yerini almak için tasarlanmamış durumda. Google’ın yapay zeka doktor sistemi, doktorların asistanı olarak hareket etmeyi hedefliyor. Yapay zeka ile insanlar arasındaki iletişim, bazıları için endişe verici olabilir. Ancak Google, AMIE gibi bir yapay zeka sisteminin, doktorların işlerini kolaylaştırabileceğine ve hastaların aldığı hizmet kalitesini artırabileceğine inanıyor.

Yine de, bu yapay zeka sistemlerinin gerçek dünyada ne kadar etkili olacağını görmek önemli. Bir yapay zeka doktoru teoride işlevsel olabilir, ancak pratikte insanların tepkileri oldukça değişken olabilir. Dolayısıyla, yapay zeka teknolojisinin tıp dünyasında nasıl bir rol oynayacağına dair tartışma devam ediyor.

Yapay zekanın her geçen gün daha da gelişmesi heyecan verici bir gelişme olarak karşımızda çıkıyor. Hastalık teşhisinin yanında başka birçok iş için bu tarz sistemler gelecekte insanlara yardımcı olabilir. Google AMIE de tıp sektörünü domine edecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekanın yaptığı teşhisler güvenilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!