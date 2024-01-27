Taylor Swift yapay zeka fotoğrafları geçtiğimiz gün olay olmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yapay zeka ile üretilen müstehcen görselleri hakkında Beyaz Saray açıklama yaptı. Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamada, insanları yapay zeka tarafından üretilen sahte cinsel görüntülerden korumak için yasaların çıkarılması gerektiğini vurguladı. Taylor Swift yapay zeka fotoğrafları skandalına Beyaz Saray da dahil oldu.

Beyaz Saray, Taylor Swift Yapay Zeka Fotoğrafları Hakkında Açıklama Yaptı

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Taylor Swift’in sahte cinsel içerikli fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla ilgili olarak yapılan bir soruya cevap vererek bu konuda endişelerini dile getirdi.

Jean-Pierre, olayı “endişe verici” olarak nitelendirirken, Biden yönetiminin yapay zeka konularına öncelik verdiğini belirtti. Mevzuatın önemine vurgu yaparak, “Elbette Kongre yasama faaliyetlerinde bulunmalı. Bu tür sorunlarla ancak bu şekilde başa çıkabilirsiniz.” dedi.

Beyaz Saray’ın desteklediği belirli bir yasa hakkında net bir açıklama yapılmadı ancak mevzuatın bu konuda önemli olduğunu vurgulandı. Taylor Swift yapay zeka fotoğrafları ABD genelinde ciddi bir kargaşaya yol açmış durumda. Sahte müstehcen fotoğraflar hakkında ülke genelinde bir tepki var.

Görüntülerin X’te yayılmasının ardından platformun yavaş yanıt verdiğine dikkat çeken Jean-Pierre, bu tür materyallerin yayılmasını önlemek için sosyal medya platformlarının kendi kurallarını uygulamakta önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Çevrimiçi tacizin kadınları ve kız çocuklarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın çevrimiçi tacizi ele almak üzere bir görev gücü başlattığını belirtti ancak bunun yeterli olmadığını ve mevzuatın gerekliliğine vurgu yaptı.

Kongre’nin yıllardır sosyal medya platformlarını moderasyon uygulamaları nedeniyle eleştirdiği ancak bir düzenleme üzerinde anlaşmaya varamadığı ifade edildi. Taylor Swift’e destek olunabileceği ancak gerçek bir yasa tasarısını hayata geçirmenin zorluklarına dikkat çekildi.

Beyaz Saray’ın bu açıklaması, yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntülerin yayılmasına karşı kamuoyunun ve yasal düzenlemelerin önemini bir kez daha vurguluyor. Bu tür materyallerin kontrol altına alınması için tüm paydaşların işbirliği yapması gerektiği belirtiliyor.

Yapay zeka skandalı hakkında Beyaz Saray’ın tutumu merak ediliyordu. Beyaz Saray da dünyaca ünlü şarkıcının yanında olduğu belirtti ve yapay zekanın bir kontrol mekanizmasına bağlanması gerekliliğini dile getirdi.

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