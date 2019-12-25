Akıllı Telefonlar
Yapay zeka destekli akıllı telefon: Casper VIA P3!
Casper, akıllı telefon pazarında iddiasını korumaya devam ediyor. Firma, yapay zeka destekleyen akıllı telefon modeli P3’ü kullanıcılarıyla buluşturdu.
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Casper VIA P3’te; yapay zeka teknolojisi ile birlikte, şık cam tasarımı ve geniş ekran deneyimi gibi özellikler dikkat çekiyor. Çift arka kamera, performanslı işlemci yanı sıra ince ve hafif tasarıma sahip VIA serisinin yeni üyesi, yüksek performans ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor.
Yapay zekalı MediaTek Helio P60 ile yüksek performans!
Casper VIA P3’te bulunan MediaTek’in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, sahip olduğu 2.0 GHz yüksek frekans hızı sayesinde tüm uygulamaların kolaylıkla çalıştırabiliyor. Aynı zamanda cihazda 12 nanometre mimarisine sahip 8 çekirdekli bir işlemci modeli tercih edilmiş.
Casper VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13MP +5MP çift arka ve 8MP ön kamerası ile en göze çarpan özellik olarak öne çıkıyor. Selfie severler 8 MP ön kamerayla çektikleri yüksek kalitede fotoğraf ve videolar sayesinde en çarpıcı görüntüleri elde ediyorlar.
Kaliteyi hissettiren ekran deneyimi: Casper VIA P3
Casper VIA P3‘te bulunan 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu, kullanıcılara kaliteli görsel ve video sunmada büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.
Yapay zeka destekli güçlü kamera donanımı
VIA P3’te 13MP ve 5MP olmak üzere arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamera donanımı bulunuyor. Yapay zekalı kameraları sayesinde geliştirilmiş derinlik gibi özelliklere ek olarak arka plandaki renkleri otomatik ayarlayabilen Casper VIA P3, fotoğraf kalitesinde belirgin bir fark yaratıyor.
Hem arka hem de ön kamerada bulunan ve özellikle sosyal medya meraklılarının ilgisini çekecek özellik olan portre moduyla ise kullanıcılar, arka planı bulanıklaştırıp istedikleri detaya odaklanarak portre fotoğraflar çekebiliyorlar.
USB Type-C ile hızlı veri aktarımı!
Casper VIA P3’te bulunan USB Type-C girişi; bilgisayara fotoğraf, video ve belgeleri aktarırken dosyanın yavaş iletilmesi sorununu ortadan kaldırıyor. USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde hem kolay hem de güvenli bir biçimde yedekleme şansı sunuyor. Diğer taraftan kullanıcılar 5V2A’lik adaptörüyle gelen Casper VIA P3’ü kısa sürede hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.
Casper’ın yeni nesil akıllı telefonu olan P3 modelini Casper’ın online mağazası üzerinden 1599 TL fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Google uygulamalarının eksikliğini kapatacak!
Huawei, ABD Ticaret Savaşı’nın yaptırımlarından biri olan Google uygulamalarının eksikliğini uzun bir süredir yaşıyor. Çin gibi komünist düzende yer etmiş ülkeler, yabancı üretimi ülkelerine sokmadıkları için kendi alternatif çözümlerini üretebiliyorlar. Fakat, içerisinde bizim de dahil olduğumuz Avrupa ülkeleri kendi çözümlerini üretmekte yetersiz kalıyorlar.
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Firma, yakın zamanda çıkartmış olduğu Mate 30 cihazı için hala bir Avrupa lansmanı yapmadı. Keza, yapması durumda bile içerisinde Google uygulamalarının yüklü gelmediği bir cihazı çoğu kişinin sahip olmak istemeyeceğini belirtmek lazım. Firma da bu sorunu aşmak için hiç beklemek istemiyor.
Firma, kullanıcılar tarafından antipatik bir yaklaşım kazansa da bu sene akıllı telefon satışlarından 230 milyon ünite rakamını aştı. Geçen senenin aynı dönemi, 206 milyon adet ürünü satmayı başarmışlardı. Marka bu üstün başarısına rağmen, dur durak bilmiyor ve yılın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bu probleme de noktayı koymak istiyor.
Economic Times’ın haberine göre, Çinli şirket Huawei Media Service (HMD) adını verdiği Google Play Service alternatifi bir sistem üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili temsilciler, “HMS projesi tamamen bize ait mobil teknolojileri barındıracak mobil ekosistem yaratacağız; uygulamalarda odağımız, navigasyon, ödeme, oyun, mesajlaşma olacak ve aralık ayında hepsini görebileceksiniz.” dedi.
Temel servislere ek olarak, marka 150 favori uygulamayla da anlaşmaya giderken kendi uygulama mağazasında konumlandırmayı planlıyor. Böylece firma, Android tarafındaki zayıflığını radikal bir kararla gidermiş olacak. Daha başarılı satışların kapısı aralanmış olacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini almaya başlıyor!
Redmi K20 modeli Çin’de Android 10 üstüne kurulu MIUI 11 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme konum kontrolü ve gizlilik ayarları konularında iyileştirmeler getiriyor.
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Redmi K20 güncellemesi
Xiaomi, Çin’deki K20 telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM kodlu 2.3 GB büyüklüğündeki güncellemeyle kullanıcılar Android güvenlik yaması dışında yeni özelliklere ve iyileştirmelere de kavuşacaklar.
Bunların başlıcaları; konum kontrolü, gizlilik ayarları, QR kodla Wi-Fi paylaşımı ve uygulama balonlarındaki geliştirmeler. Yeni Android sürümüyle gelen bu özelliklerin MIUI 11 arayüzü ve karanlık modla uyumlu çalıştıkları belirtiliyor.
İlk olarak Çin’de verilen güncellemenin Google servislerine adapte edilerek yakın zamanda tüm dünyadaki cihazlara sunulacağı söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sony, yeni telefonunda tasarım anlayışını komple değiştiriyor!
Sony, yeni akıllı telefonunda senelerdir kıramadığı hatta geride kaldığı tasarım konusunda yeni bir adım atmaya kararlı gözüküyor.
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Japon firmalar bildiğiniz üzere, her konuda garantici olmayı seven firmalardır. O yüzdendir ki oturtulan bazı sistemleri bozmak istemezler veya yenilikçi adımlar atmak istemezler. Çünkü, deneysel şeyler hata getirebilir. Bu da kusursuz ürün anlayışını tamamen bozan faktörlerden biri oluyor.
Sony neredeyse 2 yıl olmasına rağmen çentikli akıllı cihaz furyasına bir türlü katılamadı. Şimdi ise yepyeni bir dizayn çalışmasıyla karşımıza çıkan Sony’nin Samsung vari bir çalışma ortaya koyduğunu görüyoruz.
Ekranın orta üst kısmına bir kamera çentiği yerleştirildiğini gördüğümüz yeni modelde muhtemelen parmak izi sensörü de ekran içine yerleştirilmiş şekilde gelecek. Aynı zamanda yazılımda da birtakım değişikliklerin işlendiğini gördüğümüz yeni nesil cihazda ekran boyutuyla doğru orantılı olarak tek elde kullanım modu da dahil edilmiş.
Kaynak/Source: LetsGoDigital