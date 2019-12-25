Yapay zeka destekli akıllı telefon: Casper VIA P3!

Casper, akıllı telefon pazarında iddiasını korumaya devam ediyor. Firma, yapay zeka destekleyen akıllı telefon modeli P3’ü kullanıcılarıyla buluşturdu.

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Casper VIA P3’te; yapay zeka teknolojisi ile birlikte, şık cam tasarımı ve geniş ekran deneyimi gibi özellikler dikkat çekiyor. Çift arka kamera, performanslı işlemci yanı sıra ince ve hafif tasarıma sahip VIA serisinin yeni üyesi, yüksek performans ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor.

Yapay zekalı MediaTek Helio P60 ile yüksek performans!

Casper VIA P3’te bulunan MediaTek’in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, sahip olduğu 2.0 GHz yüksek frekans hızı sayesinde tüm uygulamaların kolaylıkla çalıştırabiliyor. Aynı zamanda cihazda 12 nanometre mimarisine sahip 8 çekirdekli bir işlemci modeli tercih edilmiş.

Casper VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13MP +5MP çift arka ve 8MP ön kamerası ile en göze çarpan özellik olarak öne çıkıyor. Selfie severler 8 MP ön kamerayla çektikleri yüksek kalitede fotoğraf ve videolar sayesinde en çarpıcı görüntüleri elde ediyorlar.

Kaliteyi hissettiren ekran deneyimi: Casper VIA P3

Casper VIA P3‘te bulunan 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu, kullanıcılara kaliteli görsel ve video sunmada büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.

Yapay zeka destekli güçlü kamera donanımı

VIA P3’te 13MP ve 5MP olmak üzere arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamera donanımı bulunuyor. Yapay zekalı kameraları sayesinde geliştirilmiş derinlik gibi özelliklere ek olarak arka plandaki renkleri otomatik ayarlayabilen Casper VIA P3, fotoğraf kalitesinde belirgin bir fark yaratıyor.

Hem arka hem de ön kamerada bulunan ve özellikle sosyal medya meraklılarının ilgisini çekecek özellik olan portre moduyla ise kullanıcılar, arka planı bulanıklaştırıp istedikleri detaya odaklanarak portre fotoğraflar çekebiliyorlar.

USB Type-C ile hızlı veri aktarımı!

Casper VIA P3’te bulunan USB Type-C girişi; bilgisayara fotoğraf, video ve belgeleri aktarırken dosyanın yavaş iletilmesi sorununu ortadan kaldırıyor. USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde hem kolay hem de güvenli bir biçimde yedekleme şansı sunuyor. Diğer taraftan kullanıcılar 5V2A’lik adaptörüyle gelen Casper VIA P3’ü kısa sürede hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.

Casper’ın yeni nesil akıllı telefonu olan P3 modelini Casper’ın online mağazası üzerinden 1599 TL fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz.