İnceleme
Casper VIA S inceleme: 1339 TL’ye alınır mı?(VIDEO)
Bu videomuzun konuğu yerli marka Casper‘ın akıllı telefonu Casper Via S. Şık tasarımı ile bizleri karşılayan telefonun detaylarına videomuzda yakından bakalım.
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Casper Via S özellikleri
Casper Via S, 6,2 inçlik bir IPS LCD ekranı ile bizlere HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek MT6762 (Helio P22) işlemcisi ile standart kullanım performansı gösteren telefon, 3 GB RAM belleğine sahip. 64 GB ve 128 GB versiyonları bulunan telefon, 3500 mAh batarya kapasitesi ve micro-USB girişini üzerinde barındırıyor. Çift arka kamera kurulumuna sahip Via S‘in arka ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde olurken, bokeh efektini sağlana kamerası ise 2 MP çözünürlüğe sahip.
Via S‘in ön kamerasında 13 MP çözünürlüğe sahip bir sensör kullanılmış. Bu sensör ile 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Aynı durum arka kamera içinde geçerli, cihazın arka kamerası ile 1080p 30 fps video kaydedebiliyoruz. Son olarak Casper Via S’in 64 GB versiyonu 1,400 TL, 128 GB versiyonu ise 1700 TL gibi bir fiyattan satılıyor.
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy Fold: Olmuş mu, olmamış mı? (VIDEO)
Samsung Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonunu kısa bir süre de olsa kullanma imkanı bulduk. Bu videomuzda, yeni nesil akıllı telefonla ilgili düşüncelerimizi paylaşıyoruz.
Samsung Galaxy Fold neler sunuyor?
Öncelikle Galaxy Fold, bence pek çok noktada geliştirmeye ihtiyaç duyuyor olsa da katlanabilir formda gördüğümüz ilk ürünlerden bir tanesi olduğu için eleştirirken çok acımasız olmamak gerek diye düşünüyorum. Zaten Samsung’un da bu cihazı hem fiyatı hem de yapısı gereği kâr etmekten ziyade “biz bunu yaptık” demek için ürettğini düşünüyorum. Peki nedir bu geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm özellikler? Birincisi cihazın 4.6 inç boyutlu ön ekranı, günümüz standartlarına göre hem çok küçük geliyor hem de üst ve alt taraftaki kalın çerçeveleriyle pek güzel görünmüyor. Ön tarafı tamamen kaplayan ve biraz daha geniş bir ekran olsaydı günümüzün standartlarına göre daha uygun olabilirdi.
Cihaz genel tasarımıyla biraz kaba. Zira katlı haldeyken 15.5 mm’lik bir kalınlığa ve 236 gram ağırlığa sahip. Haliyle telefonu cebinize koyduğunuzda “ben buradayım” diyor.
Galaxy Fold’un katlanabilir ekranını açtığınızda karşımıza 7.3 inçlik Dynamic Amoled ve HDR10+ destekli bir ekran çıkıyor. Bu ekranıyla birlikte aslında cihaza bir telefon değil, katlanabilir bir tablet demek daha doğru. Tabii ki böylesi büyük ve gelişmiş bir ekranda internette gezinmek, video izlemek veya oyun oynamak bir hayli keyifli oluyor. Bu noktada Samsung’u kullandığı stereo hoparlörleri için gerçekten tebrik etmek gerek. Zira hem ses seviyesi hem de ses kalitesi anlamında çok iyi bir iş çıkarıyorlar.
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Ekran konusunda tabii ki geniş ekranın bir diğer avantajı da tek ekranda birden fazla uygulama kullanabilmek. Bu sayede bir tarafta maillerinizi cevaplandırırken bir tarafta YouTube videosu izleyebiliyorsunuz. Ayrıca ön ekranda bir uygulama açıkken telefonun ana ekranını açtığınızda, uygulama geniş ekranda devam ediyor.
Bu konudaki eleştirim ekranı bölen kamera çentiği. Zira karşılaştırma yaptığımda Huawei Mate X ile PUBG oynanan videoyu izlediğimde, çerçevesiz ekran deneyiminin çok daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Ayrıca katlanabilir telefonların hepsinde görülen “katlama izi” özellikle takıntılı insanlar için can sıkıcı olabilir.
Donanımsal olarak Galaxy Fold’da yok yok. Snapdragon 855 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla bu konuda görüp görebileceğiniz en gelişmiş telefon. Haliyle performans olarak telefon şu anda en iyilerden bir tanesi ve herhangi bir sorunla karşılaşmanız pek mümkün değil. Kamera anlamında da cihazın arka tarafında yer alan F/1.5 ila F/2.4 arasında diyafram değişimi yapabilen 12 MP’lik ana kamerayla, 12 MP’lik telephoto ile 16 MP’lik geniş açı sensörlerinin oluşturduğu kamera sisteminin birebir Note 10 ile aynı olduğunu görüyoruz. Doğal olarak aldığınız sonuçlar da farklı olmuyor. İç ekrandaki çift ön kamera sistemini ise, daha önce Galaxy S10+ modelinde görmüştük.
Sonuç olarak Samsung Galaxy Fold farklı, ancak katlanabilir akıllı telefonlar anlamında henüz bence geliştirilmeye ihtiyaç duyan bir akıllı telefon. Cihazın 2000 dolara yakın fiyatını da düşünürsek, henüz çok makul bir model olmadığı şüphesiz.
Dizüstü Bilgisayar
240 Hz ekran, RTX 2070 ekran kartı! | ROG Zephyrus S GX502
ROG Zephyrus S GX502 incelemesi ile karşınızdayız. 240 Hz ekranı ile, daha ince, daha hafif ve daha güçlü gelen GX502 detaylarına göz atıyoruz.
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Asus’un en dikkat çekici oyuncu dizüstü bilgisayarlarından olan Zephyrus S GX502, kendi sloganı olan “Daha küçük, daha ince, daha güçlü!” mottosuna uyan bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Klasik 15 inç dizüstü bilgisayarlarına göre %42 daha hafif ve %25 ince olmasına rağmen Intel Core i7 9750H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartını barındıran cihaz tam bir canavar konumda.
15.6 inç boyutunda 240 Hz yenileme imkanı sunan Full HD LED panel barındıran GX502, 3 ms tepkime süresi ve %72 NTSC desteği sağlıyor. Ayrıca %100 sRGB ve %81 Pantone destekleri de mevcut.
Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB DDR4 2666MHz bellek, 1TB PCIe Gen3 x4 SSD gibi detaylarıyla gelen Asus ROG Zephyrus S GX502, donanımsal olarak gerçek manada üst seviye olduğunu vurguluyor.
Bu sistemi soğutmak için Aktif Aerodinamik Sistemi (AAS) adlı özel bir sistem kuran Asus mühendisleri, hava akışını % 22 artırmak için ilave hava kanalları açarken, kendi kendini temizleyen termal modül eklemeyi başarmış.
Cihazın diğer tüm detayları ve özelliklerini videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
800 TL İNDİRİMDE! Ryzen 7’li laptop Lenovo S145-15API inceleme
Lenovo S145-15API inceleme videomuzda, Cuma indirimleriyle fiyatı 3899 TL‘den 2999 TL‘ye düşen modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
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Lenovo S145-15API inceleme
Modelin tasarımına baktığımızda Gümüş, fırçalanmış alüminyum görünümünde ancak plastik kasa ile karşılaşıyoruz. Sağ tarafta SD kart okuyucu ve kulaklık sol tarafta ise HDMI, 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.1 yuvaları sıralanmış durumda. Tam teşeküllü oldukça rahat bir klavyeye sahip modelde, NumPad bölümü de yer alıyor. Tasarım tarafında ayrıca ürünün 2 kg’ın altında olması önemli detay.
15.6 inç boyutlu ekranda TN panel kullanan cihazda 1920 x 1080 Full HD çözünürlük sunuluyor. Gücünü AMD Ryzen 7 3700U işlemcisinden alan modelde dahili GPU olarak RX Vega 10 GPU yer alıyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor. SSD’nin NVMe olması sayesinde, 1000 MB/s okuma yazma hızlarına ulaşılabiliyor. Depolama kısmında cihazda ayrıca bir Sata SSD yuvası var. Bu sayede isteyen kullanıcılar 2.5 inç bir SSD satın alarak sistemlerini yükseltebiliyorlar.