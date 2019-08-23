Yalnızca 30 saniye süren Tesla Model S hırsızlığı!

Tesla Model S, kendine has sürüş destek sistemleri ve elektronik yardımcıları ile oldukça gelişmiş bir otomobil. Ancak gündem olan yeni bir hırsızlık olayı, elektrikli otomobilin kolayca çalınabildiğini ortaya çıkardı.

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Tesla Model S kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike!

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayı Birleşik Krallık’ta gerçekleşti. Hırsızlığı gerçekleştiren kişilerden biri Tesla Model S’in yanına giderken, sırt çantalı ve elinde kablolar olan diğer hırsız kamera açısına giriyor. Kabloları eve doğru tutan hırsız, önce aracın kapılarını otomatik olarak açmayı başarıyor. Kısa bir süre sonra elektrikli otomobilin çalıştığı görülüyor ve hırsızlar 30 saniye içerisinde aracı kapının önünden çalıyor.

Elde edilen bulgular ise bu sıra dışı hırsızlık olayının profesyonel şekilde gerçekleştiğini doğruluyor. Hırsızın elinde tuttuğu kabloların ve çantanın içerisinde bir tür sinyal arttırıcı bulunduğu görülüyor. Sinyal arttırıcı sayesinde otomobil, uzak konumdaki anahtarın yakına geldiğini anlayarak kapıları açıyor. Araçtan içeri giren hırsız çalıştırmaya hazırlarken dışarıdaki hırsız ikinci komutu veriyor ve araç anahtarsız şekilde çalışıyor.

Anahtarsız giriş-çalıştırma özelliğinden kaynaklı olduğu düşünülen güvenlik açığı için Tesla bir güncelleme yayınlamıştı. Opsiyonel olarak sunulan PIN şifresi özelliği sayesinde araç, multimedya ekranına PIN şifresi girilmeden kesinlikle çalışmıyor. Olaya konu olan Tesla Model S’te ise bu özelliğin aktif olmadığı bildiriliyor.