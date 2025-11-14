Samsung Galaxy Tab A11+, uygun fiyatlı tablet arayanlara biraz daha “büyük ekran, daha uzun ömür ve daha modern bir deneyim” sunmak için tasarlanmış bir model. A11’in sade yapısını alıp üzerine daha akıcı bir ekran, daha güçlü bir işlemci ve şaşırtıcı derecede uzun bir yazılım desteği ekleyen Samsung, bu sınıfta pek görülmeyen bir gelecek garantisi veriyor. İşte Samsung Galaxy Tab A11 Plus özellikleri ve fiyatı.

Galaxy Tab A11 Plus özellikleri neler?

Galaxy Tab A11 Plus’ı elinize aldığınızda ilk fark edilen şey ekran oluyor. Samsung bu modelde 11 inçlik daha geniş bir LCD panelle birlikte 90Hz yenileme hızı sunarak özellikle sosyal medya, web gezintisi ve video tüketiminde hissedilir bir akıcılık sağlamış.

Gücünü MediaTek Dimensity 7300’den alan cihaz, 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ile kendi segmenti için dengeli bir performans sunuyor. Bu işlemciyi günlük kullanım, çoklu uygulama, hafif oyunlar veya online eğitim için fazlasıyla yeterli kılan şey ise Samsung’un depolama seçeneklerini geniş tutması. 64GB’tan başlayan depolamayı 256GB’a, hatta microSD kart ile 2TB’a kadar yükseltebilmek bu cihazı uzun vadede daha esnek bir hâle getiriyor.

Batarya tarafında 7.040 mAh kapasite ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. Daha önemlisi, Samsung bu modelle birlikte uzun kullanım ömrünü sadece donanımda değil yazılımda da hedeflemiş. Galaxy Tab A11+, Android 16 tabanlı One UI 8 ile geliyor ve tam 7 büyük Android güncellemesi alacak. Yani bugün aldığınızda, yıllar boyunca güncel bir tablet olarak kalacak. Bu da onu kendi kategorisinde oldukça özel bir noktaya taşıyor.

Kamera tarafı mütevazı kalmakla birlikte işlevsel: arkada 8MP otomatik odaklı bir kamera, önde ise 5MP’lik bir sensör bulunuyor. Online dersler, video görüşmeleri veya belge tarama gibi işler için yeterli bir kalite sağlıyor. Ses konusunda ise dört hoparlörlü Dolby Atmos desteği, bu fiyat seviyesindeki tabletler arasında ciddi bir artı olarak öne çıkıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin hâlâ bulunması pek çok kullanıcı için önemli bir avantaj.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve isteğe bağlı 5G desteği sunuluyor. Samsung DeX desteği ise bu sınıfta beklenmeyen bir bonus niteliğinde; isteyen kullanıcılar tableti hafif işler için bir mini bilgisayar gibi bile kullanabiliyor.

Teknik özellikler

Ekran: 11 inç LCD, 90Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

RAM: 4/6/8GB

Depolama: 64/128/256GB (+2TB microSD)

Batarya: 7.040 mAh, 25W

Kamera: 8MP arka, 5MP ön

Yazılım: Android 16 – 7 büyük güncelleme

Hoparlör: Quad stereo + Dolby Atmos

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 5G

Ekstralar: 3.5mm jack, DeX desteği

Ağırlık: 482 gram

Galaxy Tab A11 Plus fiyatı ne kadar?

128GB modeli: Yaklaşık $285

Yaklaşık 256GB modeli: Yaklaşık $356

Şu an ilk olarak Birleşik Krallık ve Ukrayna gibi pazarlarda satışa çıkan Galaxy Tab A11+’ın kısa süre içinde daha fazla ülkede listelenmeye başlaması bekleniyor.

Galaxy Tab A11+ hakkındaki düşünceleriniz neler? Bu fiyat aralığında Samsung'un sunduğu güncelleme desteği sizce fark yaratır mı?