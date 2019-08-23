HyperX, Aqua anahtarlı klavye ve Qi sertifikalı ürünlerini duyurdu

HyperX, Gamescom 2019 kapsamında HyperX Alloy Origins mekanik klavye için yeni HyperX Aqua mekanik anahtarlarını ve HyperX Cloud Flight S kablosuz oyuncu kulaklığı, HyperX Pulsefire Dart kablosuz oyuncu mouse’u ve HyperX ChargePlay Base Qi kablosuz şarj cihazı da bulunan Qi sertifikalı bir dizi kablosuz şarj ürününü tanıttı.

HyperX’in yeni ürünleri neler?

HyperX Alloy Origins Mekanik Oyuncu Klavyesi: Yeni HyperX Origins mekanik oyuncu klavyesi, HyperX mekanik anahtarlarından yararlanıyor. Bu yılın başında Computex’te duyurulan HyperX Red (doğrusal) anahtarın ardından pazara giriş yapan yeni HyperX Aqua, 45g çalıştırma noktasına, daha kısa basma mesafesine ve 80 milyon basmalık kullanım ömrüne sahip. Alloy Origins oyuncu klavyeleri, tuş anahtarlarındaki açık LED ile dinamik aydınlatma sunuyor. Böylece daha parlak ve canlı RGB aydınlatma oluşturulabiliyor. Alloy Origins mekanik klavyedeki dahili belleğe üç adet özel aydınlatma profili kaydedilebiliyor. Bu sayede aydınlatma ve makro ayarlarınızı yanınızda taşıyabiliyorsunuz. HyperX NGenuity yazılımı ile LED aydınlatmayı ve her tuşun RGB ışıklarını özelleştirebiliyorsunuz.

HyperX Cloud Flight S Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: HyperX Cloud Flight S kablosuz oyuncu kulaklığı 30 saate varan pil ömrü sunuyor. HyperX Cloud Flight S, dahili oyun ve konuşma sesi birleştiricisine sahip özel ayarlı HyperX 7.1 çevresel ses düzeninden oluşuyor. Cloud Flight S, 2,4 GHz kablosuz frekansını kullanıyor. Kulaklık ayrıca LED efektlerini ve sesi ayarlamayı, mikrofonu ve gücü kapatıp açmayı sağlayan kontrollere sahip. Üç kutuplu analog ses bağlantısını destekleyen kulaklık, Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazlarıyla da uyumlu olarak geliyor.

HyperX Pulsefire Dart Oyuncu Mouse’u: HyperX’in ilk kablosuz oyuncu mouse’u olan Pulsefire Dart, 2,4 GHz kablosuz frekansında çalışıyor ve üç adet DPI ayarına sahip Pixart 3389 sensörünü kullanıyor. Bu üç DPI ayarı (800/1600/3200) LED ışıklarla gösteriliyor. Yerleşik PDI ayarı ise 16000 DPI’a kadar ulaşabiliyor. Hızlı tepki süreleri için Omron anahtarların kullanıldığı ayrı sol ve sağ düğmeler, 50 milyon tıklamaya dayanabiliyor. HyperX NGENUITY yazılımıyla da RGB aydınlatma efektleri, 6adet programlanabilir düğme ve makroları ayarlamak mümkün. Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazlarıyla uyumlu3 olan Pulsefire Dart, tek şarjda 50 saate kadar çalışabiliyor.

HyperX ChargePlay Base Qi Kablosuz Şarj Cihazı: Çok sayıda ürünle uyumlu olan HyperX ChargePlay Base, her şarj yüzeyinde 10 watt ile aynı anda iki adet Qi özellikli cihazı şarj edebiliyor. ChargePlay Base’de cihazların şarj durumlarını kolayca izlemeyi sağlayan ayrı pil göstergeleri bulunuyo