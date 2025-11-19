Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Logitech, yeni bir güvenlik krizinin merkezine yerleşmiş durumda. Peki bu olay Logitech ürünlerini kullanan milyonlarca kişiyi nasıl etkileyebilir? Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip için bundan sonrası nasıl şekillenecek?

Logitech siber saldırıya uğradı! Hangi veriler sızdırıldı?

Logitech cephesinden gelen açıklamaya göre şirket, sıfır gün açığını hedef alan ciddi bir siber saldırıya maruz kaldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na gönderilen bildirimde, saldırının doğrulandığı ve hassas şirket verilerine yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi.

Şirket tarafından paylaşılan ilk bulgular, olayın tahmin edilenden daha büyük bir etki alanına sahip olabileceğini gösteriyor. Saldırıyı üstlenen tarafın ise daha önce büyük teknoloji şirketlerini hedef almış olan Cl0P isimli hacker grubu olduğu ifade edildi.

Türkiye’de kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören ürünler, özellikle masaüstü aksesuar pazarında lider konumda bulunuyor. Şirket, saldırının ardından verilerin niteliğini net olarak açıklamasa da çalışanlara ve sınırlı sayıda tüketiciye ait bilgilerin hedef alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ancak şirket tarafından yapılan ilk değerlendirmeler kimlik numarası, kredi kartı gibi son derece hassas bilgilerin saldırıya konu olan sistemlerde yer almadığını ve bu nedenle güvende olduğunu ortaya koyuyor.

Siber saldırıyı üstlenen Cl0P grubu, iddialarına göre Logitech sunucularından tam 1,8 TB kadar veri ele geçirdiğini öne sürdü. Bu verilerin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, karşılık olarak ne talep ettiklerine dair de bir bilgi yok. Aynı ekip kısa süre önce Oracle tarafında da büyük bir veri ihlali gerçekleştirmişti, dolayısıyla dünya genelinde riskin boyutları oldukça geniş.

Türkiye’deki kullanıcılar için olayın etkisi, şirketin yapacağı yeni açıklamalara bağlı olarak netleşecek. Teknoloji uzmanlarına göre sıfır gün saldırıları, en güncel güvenlik duvarlarının bile aşılmasına imkân tanıyabildiği için, bu tarz durumlarda şirketlerin hızlı reaksiyon göstermesi kritik önem taşıyor. Şirket ise şu anda kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ve tüm gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.

