Microsoft, Windows işletim sistemine dair bu hafta dikkat çekici bazı değişiklikler yaptı. Ancak bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı, şüphesiz birçok lisanssız Windows kullanıcısının en çok kullandığı etkinleştirme yöntemlerinden biri olan KMS ile Windows etkinleştirme yönünde oldu. Artık KMS ile Windows etkinleştirmenin önü kapandı.

KMS ile Windows etkinleştirme yöntemi artık çalışmıyor

Görünüşe göre Microsoft, resmi duyuru notlarına eklemediği önemli bir değişikliği de sessizce gerçekleştirdi. Uzun süredir Windows 10 ve Windows 11’in yasa dışı yollarla etkinleştirilmesini sağlayan KMS38 yöntemi, artık çalışmıyor. Bu yöntem, MASSGRAVE adlı popüler topluluk tarafından sağlanıyordu ve GatherOSstate adlı sistem dosyasını kandırarak KMS etkinleştirmesinin süresini 2038 yılına kadar uzatabiliyordu.

KMS Windows etkinleştirme sürecinde kullanılan bu açık, aslında sistemin yükseltilebilirliğini ölçen gatherosstate.exe üzerinden dolaylı bir şekilde çalışıyordu. Ancak Microsoft, KB5068861, KB5067112 kodlu Kasım 2025 yamalarıyla bu yöntemin önünü tamamen kapattı.

KMS Windows etkinleştirme sonrası alternatif yöntemler neler?

MASSGRAVE projesinin geliştiricileri, bu hafta yayınladıkları açıklamada KMS38 yönteminin artık sonlandırıldığını duyurdu. Son MAS 3.8 sürümünden itibaren bu yöntem tamamen kaldırıldı. Bunun yerine kullanıcılara HWID (donanım kimliği) ya da TSforge gibi alternatif yöntemler öneriliyor. Geliştiriciler, bu yöntemlerin hâlen geçerli olduğunu belirtiyor.

Aslında bu değişikliğin sinyalleri çok daha önce verilmişti. 2024 yılı başında yayınlanan Windows 11 build 26040 sürümünde, gatherosstate.exe dosyası kurulum medyasından tamamen kaldırılmıştı. Bu değişiklik, yerinde yükseltmelerde ya da özellik güncellemelerinde lisans süresinin sıfırlanmasına ve KMS sunucusu ile yeniden bağlantı zorunluluğuna neden oluyordu.

Son olarak Ekim 2025’teki KB5067036 güncellemesi ile bu dosya tüm sistemlerden kaldırıldı ve KMS38 etkinleştirme yönteminin önü tamamen kapandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un KMS38 yöntemini devre dışı bırakması yerinde bir adım mıydı?