Akıllı telefon rekabeti yeniden kızışırken OnePlus 15 sonunda küresel lansmanını yaptı. Peki bu yeni amiral gemisi gerçekten beklentileri karşılıyor mu? OnePlus 15 fiyat-performans dengesini koruyabilecek mi? Kamera düşüşü iddiaları doğru mu? Tüm bu sorular Türkiye’deki kullanıcıların kafasını karıştırmış durumda. Gelin, yeni OnePlus ile ilgili merak edilenlere birlikte göz atalım.

OnePlus 15 özellikleri neler?

OnePlus 15, tanıtıldığı günden bu yana özellikle performans cephesiyle gündemde. Cihazın kalbinde yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu, aerogel katman, genişletilmiş 3D buhar odası ve ek beyaz grafit tabakasından oluşan gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleniyor.

Böylece, OnePlus 15 yalnızca ısıl verimlilikte değil, oyun tarafında da sektörde ilk olduğu iddia edilen “her zaman açık 120 fps” deneyimi ile öne çıkıyor. Bu performans, kare enterpolasyonu kullanılıp kullanılmadığı belirsiz olsa da Mobile Legends Bang Bang’de tam performans, BGMI ve PUBG Mobile’da ise “neredeyse sürekli” 120 fps sunuluyor.

Pil tarafında ise OnePlus 15 gerçek bir sıçrama yapıyor. 7.300 mAh kapasiteli silikon-karbon hücre, önceki modele göre ciddi bir artış sağlıyor. OnePlus, bu dev bataryanın dört yıl sonra hâlâ %80 etkin kapasite koruyacağını ve 1.400 şarj döngüsüne dayanacağını belirtiyor. Çince sayfada ise bu ömür beş yıla çıkıyor. Bu da Türkiye’de telefonu uzun yıllar kullanmak isteyen kullanıcılar için oldukça heyecan verici bir avantaj.

Ekran tarafında cihaz, 6,78 inç genişliğinde, 165 Hz yenileme hızına sahip 1,5K çözünürlüklü panel ile geliyor. Çözünürlük QHD+ seviyesinden düşmüş olsa da panelin maliyeti ve performansı yükselmiş durumda. 1.800 nit parlaklık, yalnızca 1 nit minimum parlaklık ve 3.200 Hz dokunmatik örnekleme hızı, özellikle mobil oyuncuları yakından ilgilendiriyor.

Kamera konusunda cihaz bazı tartışmalar yaratıyor. Üçlü 50 MP arka kameradan oluşan sistem, önceki modele kıyasla daha küçük sensörlere sahip. Buna rağmen 50 MP IMX906 ana kamera, 3.5x optik yakınlaştırma sunan JN5 periskop lens ve OV50D ultra geniş açı modülü, günlük kullanımda yeterli bir performans vaad ediyor. Hasselblad logosu artık yok; yerine şirketin yeni DetailMax Engine işleme sistemi bulunuyor.

Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile gelen OnePlus 15, Plus Mind, Yapay Zekâ Tarayıcı, Yapay Zekâ Kaydedici ve Yapay Zekâ Portre Parıltısı gibi bir dizi yeni akıllı araç sunuyor. Ayrıca 4 yıl işletim sistemi, 6 yıl güvenlik güncellemesi desteği bulunuyor.

OnePlus 15 Teknik Özellikleri

OnePlus 15 fiyatı ne kadar?

OnePlus 15 global pazarda segmentine göre rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor. Türkiye’de resmi satışı henüz başlamasa da dolar bazlı fiyatlara bakıldığında cihazın üst segment kullanıcıları hedeflediği çok net. Özellikle devasa pil kapasitesi ve güçlü işlemcisi düşünüldüğünde fiyatların dengeli olduğu söylenebilir. Ek olarak farklı depolama seçenekleri, renk alternatifleri ve premium malzeme yapısı fiyatın karşılığını verme noktasında öne çıkıyor.

12 GB / 256 GB → 899,99 dolar

16 GB / 512 GB → 999,99 dolar

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus 15 özellikleri ve fiyatı Türkiye’de rekabeti değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!