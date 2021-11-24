Evi Akıllı Korumak: Yale Sync Akıllı Ev Alarmı

Dijital ve akıllı ürünlerin olduğu günümüzde elbette ev güvenliğini de akıllı bir şekilde uygulamak mümkün. Yale Sync Akıllı Ev Alarmı sayesinde ev ya da iş yerinizdeki güvenliği de cebe sığdırabilirsiniz.

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6 parçalı güvenlik

Sizlere daha önce Linus akıllı kilit sistemini aktardığım Yale markasına ait bir diğer güvenlik sistemi Sync Akıllı Ev Alarmı’nı da test etme imkanı buldum. 6 parçadan oluşan bir set olarak karşımıza çıkan bu üründe merkez olarak düşünülebilecek bir Sync Hub, sarı rengi ile dikkat çeken bir dış siren, kapı ve pencerede kullanılabilecek bir sensör ve son olarak 2 adet hareket dedektörü yer alıyor. Bir de bir alarm sistemi klasiği tuş takımı da bulunuyor.

Kolay kurulum hazır kullanım

Alarm sistemleri satın aldığınızda bir ekibin gelip kurmasını ve aktif etmesini bekleriz. Fakat Yale Sync Akıllı Ev Alarmı gerçekten fazla uzun sürmeyen ve alet edevat gerekmeden kendi başınıza yapabileceğiniz kadar kolay bir kuruluma sahip. Kutu içeriğinden çıkan kurulum belgesi ile maksimum yarım saate tüm sistemi aktif ederek evinizi hiç olmadığı kadar güvenli hale getirebilirsiniz.Tabii benim kullandığım set 6 adet ile sınırlı fakat farklı amaç ve kullanma yönelik bu seti ev ya da ofis büyüklüğünüze göre de artırmanız mümkün. Hatta birçok üründe matkap, tornavida gibi şeylere bile gerek kalmıyor.

Telefondan ev güvenliği

Klasik ev alarm sistemlerinde kurulan sistemde olası bir hırsızlık veya izinsiz giriş durumlarında aylık ücret ödediğiniz güvenlik şirketinden arama alarak durumdan haberdar olursunuz. Yale Sync ile bunu direkt olarak Yale Home uygulamasından görebilir ve sürekli ücret ödemekten de kurtulmuş olursunuz. Hatta Coğrafi Konum özelliği ile, evden çıkarken diyelim ki alarm kurmayı unuttunuz. İşte tam da bu durumda Yale Home size alarmınızı kurmayı hatırlatarak evinizin daima güvenli olmasını sağlıyor.

Üstün güvenlik

Kurulum işleminden sonra Yale Home ile birçok şeyi kontrol etmek de mümkün. Tam güvenlik, kısmi güvenlik ve devre dışı tarzı üç moda sahip ve buradan güvenlik sistemini ayarlayabilirsiniz. Olası siz evde iken ya da yaşanabilecek bir sıkıntıda ise manuel olarak aktif edebileceğiniz sistem de size herhangi bir sorunda destek olacaktır.

Geçmiş takibi sayesinde de alarm ne zaman aktif, deaktif oldu, hangi kilit açıldı kapandı gibi gelişmiş bir bilgi de sağlanıyor.

Evcil hayvan dostu

Eğer siz de benim gibi yol arkadaşlarına sahipseniz, dert edebileceğiniz noktalardan biri de evcil hayvan konusu. Yani alarm aktif olduktan sonra evde dolaşan bu yerinde duramayan arkadaşlar alarmı tetikler mi? Merak etmeyin, kutu içerisinden çıkan sensörler evcil hayvanlar konusunda oldukça duyarlı 🙂 Şimdiye kadar hiç istem dışı bizim evdeki Adolf ve Khalki ikilisinin alarmı tetiklediğine hiç rastlamadım.

Diğer sistemler ile entegre

Günümüzde akıllı ev sistemlerinde üç önemli sistem görmekteyiz. Bunlar Google Home, Amazon Alexa ve Apple Home sistemi. Bu konuda hiç sorun yaratmayan Yale Sync, özellikle Amazon Alexa ve Google desteği ile dikkat çekiyor. Yani Alexa’ya ya da Asistan’a sesli komut ile de birçok şeyi yapabilirsiniz. Ayrıca Philips Hue sistemi de varsa daha etkin bir sistem mümkün.

Örneğin alarm devre dışı iken yeşil, aktif olduğunda kırmızı ışıkların yanması, alarmda yanan sönen kırmızı ışıklar ile evin daha belirgin bir şekilde -tıpkı Hollywood filmlerinde olduğu gibi bir sahne olacaktır- belirgin olması bir artısı. Aynı zamanda alarm deaktif edildiğinde salonun ışığı yansın, aktif edilip evden çıkılınca unutulan tüm ışıklar kapanmış olsun gibi senaryolara da ayak uyduruyor.

Mantıklı tercih

Sonuç olarak baktığımızda Yale Linus nasıl mantıklı bir akıllı kilit sistemi ise Yale Sync sistemi de güvenlik adına oldukça mantıklı. Evde yatarken kısmi, çıkınca tam güvenlik sistemini devreye sokmak, uzaktan uyarı ve kontrol ve 200 m menzili ile şahane bir sistem olmuş. Aylık ödeme gerektirmemesi de en güzel yanı.