Anahtarsız eve girme devri: Yale Linus akıllı kilit incelemesi

Yale Linus isimli akıllı kilidi mutlaka bir yerlerde duymuş olmalısınız. Eğer duymadıysanız şahsen aylardır süren kullanım deneyimim ile sizlere aktarayım.

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Akıllı eve geçiş: Akıllı kilit sistemi

Günümüzde üretilen yeni nesil motorlu taşıtların en büyük özelliklerinden biri anahtarsız kilit ve çalıştırma sistemleri. Hatta akıllı telefonunuz ile de açabileceğiniz birçok araç var. Dakikalık araç kiralama servislerini kullananlar buna fazlasıyla aşinadır.

Bir diğer yandan günümüzün modern evleri “akıllı ev” olarak lanse ediliyor. Nesnelerin interneti ya da global adıyla IoT olarak geçen bu sisteme sahip evlerde akıllı telefonunuz ile kapıyı açabilir, eve gelmeden bir süre önce klimayı açabilir, fırındaki yemeğinizin ısınmaya başlamasını sağlayabilirsiniz.

Yale markasının Linus isimli akıllı kilidi ise bunu direkt olarak kapınızı neredeyse türü ne olursa olsun bir akıllı kilit sistemine dönüştürerek yapıyor.

İlk adım: Basit kurulum

Akıllı kilit sistemi dediğimiz zaman aklınıza en azından bir çilingir çağırmak gelebilir. Fakat birkaç dakika içerisinde kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Yale Access isimli uygulamayı telefonunuza marketten indirin ve yönergeleri takip edin. Tek yapmanız gereken ise kapınızdaki silindir olarak tabir edilen yapıyı değiştirmek. Bunu Yale Linus kitinin içerisinden çıkan silindir ile değiştirerek birkaç adımda Linus’u kapıya takıp, akıllı telefonunuz ile bağlanmasını sağlıyorsunuz. Uzaktan erişim için ise internet bağlantısı gerekli. Tabii artık bu sisteme geçmek isteyen her evde bir bağlantı olduğunu düşünürsek kullanmaya 5 dk içerisinde başlayabiliyorsunuz.

Ufak hatırlatma: Bazı silindir modelleri ve kapılar bu sistem ile uyumsuz olabiliyor. İhtimal çok düşük olsa da Yale’in Türkçe sitesinden uyumluluk için hazırlanan yönergeleri takip edebilirsiniz.

Anahtarsız eve giriş

Kurulumu yaptıktan sonra anahtarsız bir şekilde eve girmeye kolayca başladım. Zaten Yale Access ile tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada sadece Android kullanıcılarına ufak bir uyarım olacak; uygulamaya gereken tüm izinleri uygulama ayarlarından vermeyi unutmayın. Aynı zamanda güç tasarrufu gibi etmenleri de kaldırın. Bazı anlarda Android’in bu akıllı telefonları çalışmasını durdurarak uygulamayı açmanız gereksinimi sunabiliyor. Bu işlemler sonrasında rahatlıkla kapı açılma işlemine sahip olacak.

Peki nasıl çalışıyor?

Yale Linus akıllı kilit sistemi kendisi internet ve bluetooth teknolojilerini kullanarak çalışıyor. Ancak uzaktan erişim için Yale Connect isimli Wi-Fi köprüsü de almanız gerekecek. Bu sayede örneğin evinize gelen bir kargocuya evde olmasanız bile kapıyı açabilirsiniz. Ya da sizden erken eve varan misafire de kapı açmanız mümkün. Örneğin ben ev temizliğine yardım eden ablamıza uzaktan bir kere kapıyı açıp, çıktığı zaman tekrar kilitlemiştim.

Çalışma prensibinde anahtar artık telefonunuz oluyor. Seçtiğiniz menzilde eve yaklaştığınızda Linus sistemi kendini hazırlıyor ve bluetooth mesafesine girdiğinizde ise siz kapıya gelene kadar kapı açılmış oluyor.

Elbette içinde iki adet yedek anahtar var. Ancak ben neredeyse bu anahtarları hiç kullanmadım. İki kere kullanmam gerekti onda da telefonumun şarjı bitmişti 🙂 Yani Yale Linus kilit sistemine geçtiğiniz zaman anahtarınızı evde, arabada, ofiste ya da çantada unutmanız hiç sorun değil.

Hatta bilenler bilir, evimde iki adet kedi ile yaşıyorum. Adolf ve Khalki için de bir tedirgin olmuştum. “Ya kapı erken açılır ve ben eve gelmeden bizim oğlanlar dışarı fırlar” diyerek. Ancak tam ben kapının önüne geldiğimde açılıyor olması harika. Hatta alışverişe gidip eliniz dolu bir biçimde kapıya geldiğinizde kapının “Açıl susam açıl” der gibi kendi kendine açılması gibi senaryolarda bu olayın ne kadar da mantıklı olduğunu görebilirsiniz.

“Biz evde 4-5 kişiyiz. Tek kişi mi bunu kullanacak?” dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin. Uygulama üzerinden farklı kişilere yetki verebilirsiniz. Bu sayede atanan her kişi anahtarsız bir şekilde girebilecek. Hatta misafir olarak da insanlara geçici yetki verebilirsiniz.

Gelelim güvenlik konusuna

Telefon üzerinden kullanılıyor olması birçok açıdan insanları tedirgin edebilir. Örneğin başkası telefonunuzu eline geçirirse anahtara da mı sahip olacak? Tabiki hayır. Girişi daha güvenli yapmak adına şifre koyabilir, hatta biyometrik erişime de geçebilirsiniz. Bu sayede parmak izi ile kapı açılacaktır.

Ayrıca Yale Linus aynı zamanda Amazon Alexa, HomeKit, Google Home, IFTTT ve Philips Hue desteğine de sahip. Bu sayede Siri ya da Alexa ile sesli olarak da kapıyı açıp kapatabilirsiniz. Hue kanadında evinize geldiğinizde belli ışıkların yanmasını, çıktığınızda da tüm ışıkların kapanması gibi senaryolar mümkün.

Hatta bu sistem Avrupa’da Airbnb ortaklığıyla da gelişmeye devam ediyor. Yani bir gün yurtdışında ev kiralamak istediğinizde anahtar yerine size bir kod ya da erişim verilirse şaşırmayın 🙂 Anahtar ve telefon sorununu ortadan kaldırmak adına da Yale Akıllı Tuş Takımı da satın alabilirsiniz. Bu sayede sizin belirleyeceğiniz özel ya da geçici kodlar ile eve girişleriniz de oldukça kolay olabilir. Ya da kiraladığınız kişiye sadece evi kiraladığınız süre boyunca geçerli olacak bir kod üretebilir, evin güvenliğini de sağlayabilirsiniz.

Sonuç ve memnuniyet durumu

Sonuç olarak baktığımızda Yale Linus’u kullanıyor olmaktan fazlasıyla memnunum. Android tarafında bazen ufak tefek sorunlar çıkarsa da bir iOS cihazı ile kusursuz çalışmaya devam ediyor. İşin eğlenceli tarafı ise geçtiğimiz günlerde evimde eşyasını unutan arkadaşıma uzaktan evi açıp kitlemenin ne kadar havalı bir şey olduğunu göstermek de olabilir 🙂 Şaka bir yana, hem yenilikçi, hem güvenlik konusunda da içinizin daha rahat olabileceği bir sistem olmuş Linus. İlerleyen dönemlerde kesinlikle standart haline gelecektir.

Bu konuda detaylı bilgi için buradan sitelerini ziyaret edebilir, uyumluluk kontrolü için de buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.