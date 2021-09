XRP Fiyatı Yeni Bir Zirve İçin Bu Seviyeleri Yakalamalı!

Popüler altcoinlerden biri olan ve SEC ile yaşadığı dava süreci nedeniyle büyük sarsıntılar geçiren Ripple (XRP) fiyatı, cumartesi günü yatay bir seyir izliyor. Çin Halk Bankası’nın kripto paralara yönelik yayınlamış olduğu yeni bildiriden nasibini alan altcoinlerden biri olan XRP, 0,99 dolar seviyelerinden 0,86 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Yazı sırasında 0,94 dolar seviyesinde olan XRP fiyatı ile ilgili analistlerden tahminler ve teknik grafikler gelmeye devam ediyor.

Deneyimli bir kripto para analisti olan Sergio Goschenko, XRP fiyatının 1 dolar seviyesine ulaşmasının olduça önemli ve kritik olduğunun altını çizdi. Popüler altcoinin fiyatının öncelikli ve en önemli hedefinin 1 dolar olduğunu belirten Goschenko, 1 dolar seviyesinin kırılması durumunda yeni varış noktasının 1,20 dolar olabileceğini söyledi. Goschenko, bu seviyelerin görülmesi halinde XRP fiyatı için yeni zirvelerin 1 ay içerisinde oldukça muhtemel olduğunu belirtti.

Bir başka önemli analist olan Bob Mason da XRP fiyatı ile ilgili durumu ve beklentilerini paylaştı. 1 dolar seviyesinin önemini vurgulayan Mason, 0,94 dolar desteğinin korunması gerektiğini belirtti:

SEC ile aylardır süren ve oldukça çekişmeli devam eden dava sürecine rağmen dev blok zincir şirketi Ripple genişlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Gelen açıklamalara göre şirket, blok zincir teknolojisinin en son ürünü olan ve büyük bir kitlesi olan NFT alanına yönelik çalışmalar sürdürüyor. Ripple’ın geliştirici kolu RippleX, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile XRP ekosistemini geliştirecek 10 ülkeden 25 projeye toplamda 2 milyon dolarlık destek sunduklarını açıklamıştı. Duyuruda, bahsedilen projelerin önemli bir kısmının NFT üzerine olduğu belirtilmişti. Şirketin NFT alanına yönelik çalışmalarını hızlandıracağı da ifade edilmişti.

Introducing the awardees of the inaugural #XRPL Grants Program! Learn why 25 grantees from 10+ countries were granted ~$2M to build innovative new projects on the #XRPLedger: https://t.co/SE0pZqwEas

— RippleX (@RippleXDev) September 23, 2021