Çin Yasağının Ardından Kripto Piyasasında Sert Düşüş!

Çin Merkez Bankası’nın kripto ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu ve ülkede yasaklanması gerektiğini açıklamasının ardından tüm kripto para birimlerinin fiyatları düştü. Çin, yeniden kripto yasağı konusunu gündeme getirmesiyle piyasayı sarstı.

Çin’in açıklamasından önce, kripto para birimlerinin çoğu, kripto para piyasasından neredeyse 200 milyon doların silindiği pazartesi günü yaşanan çöküşün ardından iyi toparlanma işaretleri gösteriyordu. Cuma sabahı, çoğu kripto para birimi pazartesi günü meydana gelen çöküşün ardından değerlerini sabitlemişti. Bitcoin, son 24 saatte %2 artarak 44.986 dolardan işlem görürken, ikinci en büyük kripto para birimi ve Ethereum blok zincirine bağlı kripto para olan Ether, değerini %1.27 artışla 3.102 dolara çıkarmıştı. Diğer altcoinler ise kartları yaklaşık %1.80 oranında tutuyordu.

Ancak cuma öğleden sonra, Çin Halk Bankası (PBOC), Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinler gibi tüm kripto para birimlerinin yasal ihale ile aynı yasal statüye sahip olmadığını ve yasal olarak geri ödenemez olduğunu belirten bir bildiri yayınladı. O bildirinin ardından kripto para piyasasında hızlı ve yüksek düşüşler gerçekleşmeye başladı.

Bitcoin 41 bin, Ether 2 bin dolar seviyelerine gerilerken Binance Coin yaklaşık %7, XRP ve Solana %5 değer kaybetti. Diğer pek çok altcoinde yaşanan değer kayıpları ise en az %5 oldu.

Uzmanlar, 20 Eylül Pazartesi günü meydana gelen kripto çöküşünün, borsaların Çin’in emlak piyasasını da etkilediği gibi bir boşlukta gerçekleşmediğini belirtirken, bazıları şimdi Çin yasakları üzerindeki “FUD” olarak yeni düşüşün nedenine işaret ediyor. Bu, klasik bir ortak kripto fiyat baskısı kaynağı.

Yatırımcıları korkutan ve küresel hisse senedi piyasalarının düşmesine neden olan Çin’in en büyük ikinci emlak geliştiricisi Evergrande’nin olası çöküşünün ardından bu haftanın başından bu yana küresel kripto para talebinin düştüğünü belirten benzer yorumlar da söylendi. Bu arada, kripto/dijital varlıklar hedge fonu ARK36’nın genel müdürü Ulrik Lykke, Çin’in Evergrande borç yeniden yapılandırmasını çevreleyen belirsizlik nedeniyle son zamanlarda zorlu bir ekonomik yamadan geçtiğini ifade etti. Uzmanlar, kripto piyasasının önümüzdeki günlerde bir miktar geri çekilmeye tanık olmasını bekliyor.

Lykke, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin giderek daha fazla tanınmaya başlaması ve belirsizliğe ve olası itibari para biriminin değer kaybetmesine karşı bir koruma olarak aktif olarak kullanılması nedeniyle böyle bir senaryonun çok şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Çinli yetkililerin, yatırımcıların varlığa zaten ne kadar uzun vadeli güvene sahip olduklarını gösterecek olan hükümet yasağına rağmen Bitcoin’i bir riskten korunma aracı olarak kullanmaya istekli olduklarını belirtti.

Lykke, yatırımcıların bu trend habere dayanarak duygusal kararlar vermemeye dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Zincir içi temeller, hala 4. çeyrekte boğa piyasasının devam etmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.