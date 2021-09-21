Burger King NFT Koleksiyonunu Duyurdu!

NFT furyasına dev fast-food zinciri Burger King de dahil oluyor. Burger King, NFT pazarı Sweet’te açık artırmaya çıkarılacak olan en son eşsiz token (NFT) kampanyası “Keep It Real Meals” adındaki kampanyasını duyurdu.

Burger King’in Keep It Real Meals NFT’si, yaklaşık 6 milyon yemek kutusunda görünecek QR kodları aracılığıyla dijital koleksiyonların kilidini açmayı kolaylaştıracak. Dijital koleksiyonluk eşyaların toplanması için NFTlerin kilidinin açılması gerekiyor. Böylelikle, müşteriler farklı kategorilerdeki ödüllerin sahibi olacak. Kampanya Nelly, Anitta ve LILHUDDY ile ortak düzenleniyor. NFT kampanyasının bir yıllık Whopper sandviçleri, imzalı ürünler ve hatta “kampanyanın ünlülerinden biriyle ömür boyu bir kez arama” gibi ödüller sunduğu belirtiliyor.

NFT piyasası çılgınlığı ağustos ayında bira şirketi Budweiser’ın Twitter ekran resmini, o sırada yaklaşık 26.000 dolar olan 8 Ethereum için satın aldığı elle çizilmiş bir bira roketi NFT’sine değiştirdiğine şahit oldu. Ayrıca marka, o zamanlar yaklaşık 100.000 dolar olan 30 ETH için bira.eth adlı bir Ethereum alan adı da kaydettirdi.

Taco Bell de 2021’in ilk çeyreğinde NFT trendini takip eden bir diğer yiyecek ve içecek franchiseı. Fast-food devi, Twitter hesabından NFT pazarı Rarible’da taco temalı GIF’ler ve görüntüler sattığını duyurdu.

NFT çılgınlığı yiyecek ve içecek zincirleriyle de sınırlı değil. Bu ayın başlarında, Oscar ödüllü En İyi Erkek Oyuncu Anthony Hopkin, bir sonraki filmi Zero Contact’ın prömiyerini yeni eşsiz token (NFT) dağıtım ve görüntüleme platformu Vuele’de yapacağını duyurarak internet camiasını salladı. Prömiyer, 24 Eylül’den itibaren platformda birden fazla NFT düşüşüyle ​​başlatılacak. Anthony Hopkins’in geçen baharda kazandığı Oscar’ın ardından bir sonraki filminin “dünyanın ilk uzun metrajlı filmi NFT etkinliği” olduğu bildiriliyor.

NFT’ler Hollywood için yeni bir konsept değil. Son zamanlarda Marvel Entertainment, tokenize Spiderman ve Captain America koleksiyonlarını içeren en yeni NFT serisinin lansmanını da duyurdu. Marvel Entertainment, VeVe ile ortaklaşa olarak, ağustos ayındaki ‘Marvel Month’ kutlaması sırasında Marvel Mightys koleksiyonlarının ilk tekliflerini piyasaya sürdü.