Vergi Reformu Paketi Son Şeklini Aldı: Kripto Paralar Dahil Mi?

Türkiye’de bulunan kripto para yatırımcıları cumartesi gününe önemli bir gelişme ile gözlerini açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışmakta olduğu Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son düzenlemelerin yapıldığı bildirildi. Kripto para piyasasına yönelik bir vergilendirme sürecinin bulunduğunu ve bunun gerekliliğini sık sık dile getiren yetkililerden dolayı yatırımcıların duyduğu endişe, son gelişme ile iyice arttı. Vergi Reformu Paketi neleri kapsıyor? Kripto paralar bu paketin içerisinde mi?

Nuray Babacan tarafından bildirildiğine göre paket son şeklini aldı ve önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilerek yasallaştırılması bekleniyor. Peki Vergi Reformu Paketi neleri kapsıyor?

Vergi Reformu Paketi ile beraber sanal ortamda gelir elde eden herkesten %15 vergi alınacağı bildirildi. Bu durum, Türk yatırımcılar arasında kripto işlemlerinin de vergilendirilebileceği şeklinde yorumlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Oğuz Evren Kılıç, vergi haberinin kripto varlık piyasasını kapsamadığını belirtti ve şunları söyledi:

“Gündeme düşen vergi haberi kripto varlık piyasasını kapsamıyor. Önce kripto varlıkların hukukî tanımının yapılması ve bu piyasadaki kazancın tanımlanması lâzım. Sonrasında vergi alınabilir. Vergiyi doğuran olayı hukuken tanımlamadan vergi alınamaz.”

Kripto paralara yönelik bir vergilendirmenin henüz söz konusu olmaması yatırımcıları bir nebze de olsa rahatlattı. Vergi Reformu Paketi’nin kapsamı ise şu şekilde:

YouTuberlar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten %15 vergi kesilecek.

Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

Bu platformlarda ders verenler, yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

Google veya YouTube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak.

Kripto para piyasasına yönelik dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer tarafından pek olumlu bakılmayan piyasa ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da net sözler gelmişti. Sosyal medya yasası hazırlıkları ile ilgili konuşan Erdoğan, kendisine kripto paralar ile ilgili gelen soruya şu ifadeler ile yanıt vermişti: