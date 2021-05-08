Genel
Xiaomi’nin Yükselişi Önlenemiyor!
Xiaomi, yakın tarih olarak sayabileceğimiz 2010 Nisan ayında kurulmasıyla 10 senelik süre içerisinde fazlasıyla bir büyüme gerçekleştirdi. Sadece akıllı telefon piyasasında değil birçok teknolojik ürün ile birlikte adından çokça söz ettiriyor ve ettirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Canalys’in yayınladığı rapora göre Xiaomi piyasayı adeta süpürüyor!
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Bildiğiniz üzere Xiaomi 2021 yılı ile 10 yıllık ilk sürecini tamamladı ve kendi içerisinde yeni bir döneme girdi. Mi Fanlarının da desteğini arkasına alan marka, 2021 ilk çeyreği içerisinde birçok bölgede piyasadaki en büyük pazar payına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Xiaomi CEO’su Leijun Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Mi hayranları, bunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum #Xiaomi şimdi:
- Avrupa’nın en çok yıllık büyümeye sahip 2 numaralı markası
- İspanya’nın en çok yıllık büyümeye sahip 1 numaralı markası
- Rusya’nın en çok yıllık büyümeye sahip 1 numaralı markası
- Belarus’un en çok yıllık büyümeye sahip 1 numaralı markası
İçindekiler
Avrupa’da Xiaomi ikinci sırada
İspanya’nın en çok satanı Xiaomi
Rusya’nın fatihi Xiaomi!
Fransa’da üçüncülük Xiaomi’nin
Xiaomi Fransa’da %131’lik bir yıllık büyüme oranıyla en çok büyüyen marka. Samsung ve Apple en yüksek pazar payına sahip ve yerlerini korurken Xiaomi %21’lik bir pazar payına sahip. Huawei ise -%69 ile yıllık büyüme ve %4 pazar payı ile kan kaybetmeye Fransa’da da devam ediyor. 2011’de kurulan Fransa’nın yerli markası Wiko ise yıllık büyümesini %68 oranında arttırmış. Pazar payı ise %6 olarak görülüyor.
Belarus’un birincisi Xiaomi
Xiaomi Belarus’ta %75 gibi pazarın çok büyük bir payla lideri. Ayırca %65’lik bir yıllık büyüme oranına sahip. Samsung %11’lik pazar payıyla ikinciliğini koruyor. TCL %140’lık bür yıllık büyüme oranı ile üst sıralara göz kırpıyor. 4. sırada ise diğer ülkelerde olduğu gibi Huawei burada da kan kaybetmeye devam ediyor. -%76 lık bir yıllık büyüme oranı ve %2 lik bir pazar payına sahip. Yerli ve milli markamız General Mobile Belarus’ta kan kaybediyor. -%18’lik yıllı büyüme oranı ve %1’lik pazar payını elinde bulunduruyor.
Hırvatisitan’da Xiaomi’nin birinciliği devam ediyor
Canlys raporuna göre telefon pazarı büyüyor
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Finans
Epic Games PS özel oyunları için 200 milyon dolar teklif etti
Epic Games görünüşe göre oyun dünyasında gündemde kalmaya devam edecek. Firma mağazasını açtığı günden bu yana hamleleri ile adından söz ettiriyor. Apple ile olan davası sayesinde birçok yeni bilgiye ulaştığımız firma, Sony ile yakın ilişkilerini kullanmak istiyor. Ortaya çıkan belgelere göre Epic Games Sony‘ye 4-6 adet PlayStation özel oyunu için tam 200 milyon dolar minimum garantili teklif yapmış. Oyunların içeriği ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmazken, firmanın özel oyun konusundaki agresif tutumu da dikkat çekiyor.
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Epic Games özel oyunlara para harcama isteğinden pek bir şey kaybetmemiş!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaya çıkan oyunların hali hazırda büyük bir etkiye sahip olduğu oyu dünyasında, platformlar arası da hareketlilik görünüşe göre sürüyor. Bu konuda önemli tavırlarla dikkat çeken Epic Games, yine sahnede olan firma. Zira Apple ile olan davasında birçok bilgiye sahip olduğumuz firma, oyun dünyasında daha çok ön plana çıkmak istiyor. Özel oyunlar ve bedava yapımlara harcadığı paralar ile de gündeme gelen firma, Sony‘ye ilginç bir teklifte bulunmuş. Firma PlayStation özel oyunları için kesenin ağzını açmışa benziyor. Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Epic Games PlayStation özel oyunlarını kendi mağazasında satmak istiyor. Hatta firma bunun için Sony cephesine ciddi de bir teklif yapmış. Bununla birlikte Sony cephesinden teklife net bir yanıt gelmiş demek doğru olmaz.
Epic Games, Sony’ye PlayStation özel oyunları için tam 200 milyon dolarlık bir teklif yapmış. Toplamda 4-6 oyun için yapılan bu teklifte minimum garanti ibaresi de dikkat çekiyor. Zira firmanın oyun başına 200 milyon dolar ödeyeceği yönünde iddialar bulunmakta. Bununla birlikte Sony bugüne kadar iki özel oyununu sadece Epic Games Store‘da satışa açtı. Bu oyunlar ReadySet Heroes ve Predator Hunting Grounds. Ancak Epic Games‘in bu iki oyun için 200 milyon dolarlık teklif yapma ihtimali oldukça düşük. Zira oyun dünyasında öne çıkmak isteyen Epic, daha büyük oyunlar için kesenin ağzını açmıştır. Bildiğiniz üzere Sony amiral gemisi oyunlarını yakın zamanda PC‘ye getirmek istiyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Dead Stranding gibi özel oyunlarını çoktan PC‘ye de sunan firma, God of War, Uncharted gibi serilerini de PC oyuncularına sunmak istiyor. İşte tam bu noktada da Epic Games devreye girmiş gibi gözüküyor.
Epic Games bugüne kadar özel oyunlara 1 milyar dolar harcamış!
Özel oyunlar politikasına artık alıştığımız Epic Games bu konudaki ısrarını da sürdürüyor. Firmanın yine Apple ile olan davasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun devi, özel oyun anlaşmalarına ilk günden bu yana yaklaşık 1 milyar dolar para harcamış. Firma özel oyun anlaşması yaptığı yapımcılara yüklü miktarlarda paralar ödemiş. Bununla birlikte de yapımcılara oyunu ilk yıl sadece Epic Games Store‘da satma zorunluluğu getiriliyor. Ancak Epic Games durumu biraz abartmışa benziyor. Firmanın hangi oyuna ne kadar para yatırdığı tam olarak belli olmadı. Bir tek Borderlands 3 için Epic Games‘in 115 milyon dolar harcadığı haberi geldi. Firma Hades, Metro Exodus, Assassin’s Creed Valhalla ve Hitman 3 gibi büyük yapımları da bünyesinde özel oyun olarak bulundurmakta. Ancak firmanın bu oyunlara ne kadar para harcadığı henüz belli olmadı. Firma hatırlayacağınız üzere bedava oyunlar için de ilk 9 ay 11 milyon dolardan fazla para harcamıştı.
Para harcama konusunda istekli ve agresif olan firmanın PlayStation özel oyunlarına olan ilgisi pek de sürpriz olmadı. Zira Epic Games dijital platformlar arasında en büyük firma olmak istiyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin Sony ile bir yakınlığı da bulunmakta. Öte yandan Sony, firmanın bir kısmına sahip demek yanlış olmaz. Japon teknoloji devi geçtiğimiz aylarda Epic Games‘e toplamda yarım milyar dolarlık yatırım yapmıştı. İkili ilişkileri yüksek olan firmaların, yakında böyle bir anlaşmaya gitmesi de oldukça mümkün. Ancak buradaki en büyük merak konusu firmaların anlaşmalarından ziyade, hangi oyunların anlaşma içeriğinde yer aldığı. Bakalım ilerleyen günlerde Apple-Epic Games davasında yeni ne gibi bilgiler ortaya çıkacak. Firma oyun dünyasının bir numarası olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Ubisoft’un yeni oyunu The Division Heartland ücretsiz olacak!
The Division Heartland sürpriz bir açıklama ile oyun dünyasına giriş yaptı. Ubisoft yapımı oyun lansmana gerek kalmadan ortaya çıktı. Firma yeni oyununu tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya çıkaracak. 2021-2022 yılları arasında piyasaya çıkması beklenen oyun, The Division evreninde geçecek. Ancak oyuncuların önceki oyunları deneyimlemelerine gerek kalmayacak. Ubisoft Originals adı altında duyurusu yapılan oyunun arkasında ise Red Storm stüdyosu yer alıyor. Görünüşe göre firma Tom Clancy evrenini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor.
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The Division Heartland tamamen ücretsiz bir oyun olacak!
Oyun dünyasında dijital çağın gelişi ile birlikte yeni oyun türleri de ortaya çıktı. Oynaması ücretsiz yani “Free to Play” olarak adlandırılan oyunların sayısı her geçen gün artıyor. Pek çok firma bu oyunlar sayesinde önemli gelirlere sahip oluyorlar. Uzun yıllar boyunca canlı tutulmaya çalışılan bu oyunlar firmalara oyun içi satın alımlar sayesinde büyük meblağlar kazandırıyor. Birçok başarılı örneği olan bu oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Ubisoft sessiz sedasız yaptığı duyuru ile The Division Heartland oyununu tanıttı. The Division evreninde geçecek olan oyun tamamen oynaması ücretsiz bir yapım olacak. Oyunun yapımcılığını ise Red Storm stüdyosu üstelenmekte. Stüdyo bildiğiniz üzere serinin ilk oyunu olan The Division piyasaya çıkarmıştı. Firmanın Tom Clancy markası ve evreni ile arasının oldukça iyi olmasının bu karardaki etkisi de oldukça fazla. Firma yaptığı açıklama ile stüdyo seçimi konusunda Red Storm‘a güvendiklerini belirtti.
The Division Heartland, serinin diğer oyunları ile organik bir bağa sahip olmayacak. Yani oyuncular serinin diğer oyunlarını oynamamış olsalar bile bu oyunda bilgi eksikliğine sahip olmayacaklar. Tek kişilik veya dört kişiye varan arkadaş çevresi ile girilecek oyun, yapı itibariyle diğer The Division oyunlarında dinamiklere de sahip olacak. Ancak oyunun türü ile alakalı kesin bir bilgi ortaya çıkmadı. Özellikle bu konuda farklı farklı iddialar mevcut. Kimi kaynaklar firmanın Fortnite ve Call of Duty Warzone oyunlarından dolayı bir “battle royale” oyun çıkarma ihtimalini oldukça yüksek buluyor. Kimi kaynaklara göre ise oyun serinin diğer yapımlarındaki gibi daha keşif odaklı bir yapıya sahip olacak. Bu konuda da Warframe gibi önemli örnekler bizleri karşılamakta. Ancak oyunun şu an için tek veya dört kişilik ekipler ile oynanacağının açıklanması tür konusundaki belirsizlikleri de ortadan kaldırmadı. Ancak farklı kaynaklardan gelen yorumlara göre “battle royale” odaklı bir oyunun gelme ihtimali yüksek. Keza serinin ikinci oyunu hala aktif.
Oyun 2021-2022 tarihleri arasında çıkacak!
Sessiz sedasız duyurusu yapılan The Division Heartland için kesin bir çıkış tarihinden bahsetmek oldukça güç. Zira Ubisoft oyunun ne zaman oyuncuların karşısına geleceğini açıklamadı. Firma şimdilik 2021-2022 arasında oyunun çıkacağını duyurmakla yetindi. Oyun içi görsel de ortaya çıkmazken, yapımın çıkış tarihinin çok da yakın olduğunu söylemek biraz güç. Oyuncular yapımda ABD’de Heartland bölgesinde kalan bir Division ajanı kontrol edecekler. Bununla birlikte oyunun serideki diğer iki oyuna nazaran daha küçük bir bölgede geçeceği iddia ediliyor. Ubisoft bu oyunu daha özel bir alanda oyuncuların karşısına çıkarmak istiyor. Firmanın yaptığı bu açıklama dışında da oyunun içeriği ile alakalı başka bir bilgi yer almıyor. Tom Clancy eserlerini kullanmaya devam eden Ubisoft, Originals isimli bir yapıya da gidiyor gibi gözüküyor. Electronic Arts‘ın da aynı isimle duyurduğu bu başlık ile birlikte firma, kendi özel oyunlarına yeni bir kategori oluşturuyor.
PC ve oyun konsollarına çıkış yapacak oyunun eski nesle de uğraması sürpriz olmaz. Zira eski nesil oyun konsolları için birçok firma geliştirme yapmayı sürdürüyor. The Division Heartland‘in seriye yeni bir hava katması bekleniyor. Öte yandan serinin ikinci oyunu olan ve 2019‘da çıkış yapan The Division 2 için de geliştirmeler sürüyor. Ubisoft bu yıl çıkması planlanan yeni güncellemeyi bildiğiniz üzere ertelemişti. Ancak görünüşe göre The Division markası için planlar güncelliğini koruyor. Zira firma paylaştığı görsel ile, evren için neler planladıklarını anlattı. Heartland‘in çıkışının ardından ikinci oyuna yeni bir güncelleme geleceği dikkat çekti. Bununla birlikte firma, seriye bir mobil oyun bir kitap bir de Netflix dizisi kazandırmayı planlıyor. Bakalım The Divison evreni genişlemeler ile birlikte oyun dünyasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip tanıtım öncesi ortaya çıktı!
Asus Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç farklı model ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefon serisinin iki modeli ortaya çıktı. Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olarak adlandırılan iki akıllı telefon, yapılan sızıntı sayesinde tanıtım öncesi görüntülendi. Teknik özellikleri ortaya çıkan iki cihaz farklı tasarım anlayışlarına sahip olacaklar. Asus, Zenfone 8 Flip modeli ile birlikte dönen kamera konseptini koruyacak. Ayrıca baz modelinde daha önceden konuşulan Mini versiyonu olacağı iddia ediliyor.
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Asus Zenfone 8 Flip ile dönen kamera tasarımı devam edecek!
Asus Zenfone serisine yeni üyeler getirmeye devam ediyor. Zenfone 6 modelinden bu yana yenilikçi anlayışı ile birlikte adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, serinin sekizinci üyeleri için geri sayıma geçti. Özellikle tasarım anlayışı nedeniyle merak edilen cihazlar bu yıl farklı alternatiflere sahip olacak. Üç farklı modele sahip olması beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde büyük bir sızıntı ortaya çıktı. 91Mobiles isimli internet sitesinde Zenfone 8 serisinden iki cihaza ait sızıntı bilgiler paylaşıldı. Seriye ait Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazlar ile alakalı paylaşılan görseller sayesinde tasarım detayları da belli oldu. İlk dikkat çeken detay ise, Asus‘un dönen kameralı mekanizmadan vazgeçmemesi oldu. Zira ilk dedikodulara göre Zenfone 8 serisinde hiçbir şekilde dönen kamera mekanizmasının yer almayacaktı. Hatta firmanın bütün seride delikli ekran teknolojisine geçiş yapacağı iddia konusu oldu.
Ancak görünüşe göre firma, yenilikçi tasarım anlayışından vazgeçmek istemiyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firma üç modelden oluşacak seride bir adet dönen kamera mekanizmalı cihaza yer verecek. Bununla birlikte firma seri içerisinde de alternatif sayısını arttırmak istiyor. Zenfone 8 Flip adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkak. Üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği cihazda kameraların detayları da belli oldu. Dönen mekanizmalı 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto ve 12 MP makro lensten oluşan bir kurulum bizleri bekliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarına 30W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak. 230 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin en küçük üyesi; Asus Zenfone 8!
91Mobiles‘ın internet sitesinde yer alan sızıntıda serinin baz modeli de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre daha önceden planlanan Mini modeli, Zenfone 8 olacak. Akıllı telefonun 5.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu modelde dönen mekanizmalı arka kamera kurulumu yer almıyor. Bunun yerine firma delikli ekran teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Cihazın arka tarafında da iki adet kameradan oluşan bir kurulum dikkat çekiyor. Arka kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera ve 12 MP makro lens olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefon oldukça sade bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla cihaz amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Öte yandan serinin tüm üyeleri için 6/8/12/16 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerinin yer alacağı daha önceden kesinleşmişti.
Serinin küçük üyesi Zenfone 8, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. 8K video çekme özelliği bulunan akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı da 170 gram olacak. Akıllı telefon serisi 12 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte seride bir adet de Pro modelin olacağı iddia ediliyor. Ancak Pro model ile alakalı kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmış değil. Asus farklı tasarım anlayışına sahip akıllı telefonlardan oluşan serisi ile farklı tarzda istekleri olan her kullanıcıya ulaşmak istiyor. Amiral gemisi rekabetinde de firma yerini güçlendirme derdinde. Bakalım Asus, Zenfone 8 serisi ile birlikte beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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