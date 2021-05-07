İnceleme
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 inceleme (TR versiyon)
Xiaomi Mi 11 incelemesiyle karşınızdayız. Türkiye’de 9.999 TL fiyatla satışa çıkan Mi 11’in bu sefer de global versiyonuna bakıyoruz.
Xiaomi Mi 11 modellerinin fiyat ve diğer bilgilerini kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/76e7301b
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 ineleme (TR versiyon)
Türkiye’de 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB depolama alanıyla gelen Xiaomi Mi 11, özellikle ekran ve ses kanadında önemli geliştirmeler sunuyor. 8.1 mm inceliğinde ve 196 gram ağırlığında olan cihaz, 6,81 inç boyutunda 2K AMOLED ekran barındırıyor. Bu ekranda 1 milyar renge denk gelen 10 bit renk desteği, 120 Hz tazeleme hızı, HDR10+ desteği de sağlıyor. Gorilla Glass Victus ile gelen cihaz, darbelere karşı dayanıklı bir yapıda.
Snapdragon 888 ile en güçlü telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 11, dediğim gibi 8 GB RAM versiyonu ile ülkemize geldi. 128 GB ve 256 GB depolama alanı da telefonun öne çıkan yanlarından. Bu depolama birimi UFS 3.1 olduğunu da belirtelim. Daha önce test ettiğimiz 12 GB RAM ve 256 GB depolalama sunan Çin versiyonuna göre aldığımız performans Xiaomi’nin vadettiği gibi çıktı.
Kamera kanadında 108 MP ana lensin yanı sıra 13 MP geniş açı, 5 MP de makro sensörü konumlandırılmış. 8K 30 fps video çekebilen telefon, video ve fotoğrafta ciddi geliştirmeler sunuyor. Ön kamera ise 20 MP ve FHD çekim yapabiliyor.
Harman Kardon imzalı stereo hoparlörleri, müzik, film ve oyun keyfi için ideal. Hatta çok daha iyi seviyede. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6, BT 5.2 destekleri de sunuyor. 4600 mAh bataryasını 55 Watt kablolu ve 50 Watt kablosuz şarj ile sunabilen telefon, 10 Watt değerinde de tersine şarj desteği sunuyor.
128 GB versiyonu 9.999 TL, 256 GB versiyonu ise 10.499 TL fiyatla satışta olduğunu belirtelim.
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Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
Samsung Galaxy A52 incelemesiyle karşınızdayız. 4.000 TL fiyatla satışa sunulan ancak 3.800 civarına düşen Galaxy A52’nin detaylarına bakıyoruz.
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SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Samsung Galaxy A52 8.4 mm inceliğinde ve 189 gram ağırlığıyla beraber geliyor. Çerçevesi ve arkası plastik olarak seçilen Galaxy A52’nin tutuş hissiyatı ise güzel. Hiç parmak izi bırakmayan ve rahat bir kullanım vadeden cihaz, tek elle rahat kullanılabilir yapıda.
Ekran Özellikleri
6,5 inç boyutunda ve Super AMOLED panel kullanan Samsung Galaxy A52, 90 Hz tazeleme hızı da sunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 800 nit parlaklığa kadar çıkarken, video ve oyun keyfinizde oldukça iyi vakit geçirmenizi de sağlıyor. Çene kısmında biraz çerçeve kalan üründe nokta çentik kısmı da mevcut.
Donanım Özellikleri
Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G’den alan telefonda 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı da yer alıyor. Hibrit SIM seçeneği bulunan telefonda ikinci SIM yuvasını dilerseniz SD kart alanı olarak da kullanabilirsiniz. Ben kullanırken 256 GB bir kart kullandım ve geniş geniş depolama rahatlığını da yaşadım.
Kamera Özellikleri
Kamera tarafına geldiğimizde ise 64 MP değerinde ve OIS destekli bir kamera dörtlüsü ile geldiğini söyleyelim Samsung Galaxy A52’nin. Yardımcı kameralar olarak 12 MP geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP değerinlik sensörü yer alıyor. 4K 30 fps, 1080p 60 ve 30 fps çekim yapabilen cihazda 1080p 60fps ve 4K 30fps çekimlerde sabitleme çalışmıyor. Kalite olarak da ciddi gelişmeler gördüğümüz Galaxy A serisinde bir amiral gemi kalitesinde ön ve arka kamera performansı sunduğunu belirtmek gerek. 32 MP ön kamerası da 4K çekim yapabildiğinin de altını çizelim.
Diğer özellikler
Deneyim olarak stereo hoparlör barındıran telefonda ikinci hoparlör ahizeden kullanıldığı için tam bir çevresel ses deneyimi olmasa da mono olanların önünde performans sunabiliyor elbette. IP67 sertifikası ise bu telefonu en farklı kılan noktalardan biri.
Batarya ve şarj noktasına geldiğimizde 4.500 mAh batarya kullanan Samsung Galaxy A52, 25 Watt’a kadar şarj desteği sunsa da kutudan 15 Watt gibi günümüzde komik bir değerde şarj aleti koymuş. Sebebini bilemiyorum fakat saçma elbet 🙂
Ancak genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy A52, tasarımı ve sunduğu özellikler ile 3.500 – 4.000 TL bandının en önemli cihazlarından biri olmayı başarıyor. Ben keyifle kullandığımı belirtmek istiyorum.
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Aksesuar
Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Huawei Band 6 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Watch akıllı saat serisinde yaptığı gelişmeleri Watch Fit ardından Band 6’ya aktardığını görüyoruz. Bakalım markanın yeni akıllı bilekliğinde bizlere neler sunuyor.
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Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Akıllı saat ve bileklikler de yavaş yavaş vazgeçilmez ürünlerden biri olmaya başladı. Farklı formlarda gördüğümüz bu ürünlerden tam bir hibrit diyebileceğimiz yeni model karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6 bir bilekliğe göre daha fazla ekran alanı sunan tarzıyla dikkat çekici olmayı başarıyor.
Ekran özellikleri
1,47 inçlik AMOLED FullView ekran ile gelen Band 6, adındaki FullView ibaresinin hakkını da veriyor. Bilekliğin ekranının oldukça geniş ve kullanışlı olması bu konuda önemli bir artı. Çünkü genellikle bilekliklerde dokunmatik alanın alt taraflarında kapasitif tuş görmekteyiz. Ancak Huawei Band 6’da ekranın herhangi bir noktasında dokunmatik olarak kullanmanız sağlanmış. Ayrıca menü ve ana ekrana dönüş için sağda da bir adet fiziksel buton da bulunuyor.
194 x 368 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklığı da oldukça yeterli. Artık şu günlerde güneş kendini fazlasıyla göstermişken ekrandaki her ibareyi rahatlıkla görebilmek bu ürünün en önemli artılarından.biri. Ekrandan bahsederken saat yüzü dediğimiz konuya da değinmek gerek. 100’den fazla yüz bulunan Band 6’da hem ücretli hem ücretsiz seçenekler mevcut. Ücretli seçenekler de 1,5 TL civarı olması da daha afilli arayüz isteyenler için oldukça uygun.
Huawei Band 6 tasarımı
18 gram ağırlığı oldukça yerinde olduğunu da belirtelim. Polimer malzemeden üretilen kasası oldukça sağlam ve aynı zamanda silikon kayışları da kaliteli bir hissiyat veriyor. Grafit Siyahı, Amber Gündoğumu ve Sakura Pembesi renk seçenekleri ile gelen bileklikte favorim Sakura Pembesi oldu.
Peki, tasarım kısmını bir kenara bırakırsak bu bileklik bizlere neler sunuyor? İsterseniz biraz da bu konuya değinelim.
7/24 sağlık takibi
Bir bileklikten bekleyeceğimiz 7/24 nabız takibi elbette Huawei Band 6 için de geçerli. Ancak bunun yanı sıra stres takibi, TruSleep 2.0 ile uyku takibi de yapıyor. Fakat en önemli özelliği kandaki oksijen oranını sürekli ölçülmesi. Birçok bileklik ve saate SPO2 takibinin geldiğini gördük.Ancak Huawei Band 6 bunu sürekli yaparak olası sorunlarda anında uyarabiliyor. Tabii uyarı vereceği bir sorun yaşamamak güzel olur 🙂
Uyku takibinde derin uyku, REM uykusu, hafif uyku ve uyanık olma durumlarının hepsini Huawei Health üzerinden görebiliyorsunuz. Tıpkı Huawei akıllı saatlerinde olduğu gibi tüm verileri bu uygulama üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda kadınlar için adet döngüsü takibi de bu bileklikte mevcut.
Spor konusuna geldiğimizde ise 96’dan fazla spor modu bu üründe mevcut. Bu bazı saatlerdeki sayıdan bile fazla. Yeni ip atlama modu da eklenmesi bu pandemi süreci için oldukça iyi. 10 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu ile gelen Huawei Band 6 evde ya da salonda yapacağınız tüm spor aktivitelerinde size koçluk yapabilir.
Diğer özellikler
Tüm uygulamalardan gelen bildirimleri sorunsuzca gösterebilen Huawei Band 6, hangi uygulamadan geldiğini de ikonlarla gösterebiliyor. Bu sayede her telefon bildiriminde telefona bakmak yerine akıllı bilekliğiniz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ancak bildirimlere bir cevaplama seçeneği olmadığını belirtelim. Zaten bileklik olduğu için de bu çok doğal.
Bu kadar özelliğe rağmen 14 güne varan batarya süresi sunan Huawei Band 6, yaklaşık bir haftadır bende ve %70 şarj ile kutudan çıkan ürün %27 şarj ile halen kullanılabilir yapıda. Bu da bir kere şarj edip rahat rahat kullanmamıza olanak tanıyor.
Genel olarak baktığımız zaman hem bilekliklerden daha geniş ve kullanışlı ekranı, herm birçok spor modu desteği hem de 7/24 sağlık takip mekanizması ile 550 TL’lik fiyatını hak eden bir ürün olmuş. Saatlerin büyük ve ağır, bilekliklerin ise ince ve daha az seçenek sunmasından yakınanlar için tam bir hibrit cihaz olarak Huawei Band 6’yı fazlasıyla sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bu bileklik olmuş!
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İnceleme
DEĞERİ BİLİNMEYEN TELEFON! | Aydoğan’ın bir senedir favorisi
Bu videomuzda Aydoğan bir yıldır kullandığı telefonunu neden severek kullandığını aktarıyor. Değişmeyen fiyatı bir eksi olsa da üst seviye ve premium sınıf telefon arayanların gözden kaçırdığını düşündüğü cihazın detaylarını ve deneyimini videoda görebilirsiniz.
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DEĞERİ BİLİNMEYEN TELEFON! | Aydoğan’ın bir senedir favorisi
İyi seyirler…
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