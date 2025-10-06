Ecovacs, robot süpürge pazarında son yıllarda akıllı temizlik teknolojileriyle öne çıkan markalardan biri. Yeni modeli Deebot T30C, sahip olduğu güçlü donanım ve gelişmiş istasyon özellikleriyle günlük temizlik alışkanlıklarını tamamen değiştirmeyi hedefliyor. Özellikle 20.000Pa gibi segmentinin en yüksek emiş gücünü sunan motoru, halılardan toz ve saçları rahatlıkla çekerken sert zeminlerde de etkili bir performans sağlıyor. Bu gücü, ZeroTangle 3.0 saç dolaşmasını engelleyen teknoloji ve ARClean yan fırça + Triple-V silindir sistemiyle birleştiğinde, kullanım sırasında temizlik verimliliği ciddi şekilde artıyor.

Robotun kalbinde 5200 mAh batarya bulunuyor ve tek şarjla 180 dakikaya kadar kesintisiz çalışabiliyor. Akıllı tarafında ise TrueMapping 2.0 ve TrueDetect sensörleri dikkat çekiyor. Bu teknolojiler sayesinde robot, odaları hassas şekilde haritalandırıyor ve evdeki engelleri yüksek doğrulukla algılayabiliyor. Böylece hem mobilyalara zarar vermiyor hem de temizlenmeyen alan bırakmıyor.

En dikkat çekici bölüm ise hepsi bir arada OMNI istasyon. Bu istasyon, robot süpürgeyi yalnızca şarj etmekle kalmıyor; aynı zamanda otomatik toz boşaltma, 75°C sıcak suyla paspas yıkama, 45°C sıcak hava kurutma, kendi kendini temizleme ve otomatik solüsyon aktarımı gibi özelliklerle kullanıcıyı temizlik zahmetinden tamamen kurtarıyor. 3 litrelik toz haznesi sayesinde haftalarca manuel boşaltma ihtiyacı olmuyor.

Ayrıca 55 ml su tankı günlük paspaslama için yeterli olurken, Ecovacs Home uygulamasıyla kullanıcılar temizlik programlarını, sanal duvarları ve farklı oda modlarını kolayca yönetebiliyor. Uygulama, cihazın sunduğu teknolojileri kullanıcı dostu bir arayüzle erişilebilir hale getiriyor.

Sonuç olarak Ecovacs Deebot T30C, yalnızca güçlü bir robot süpürge değil; aynı zamanda günlük temizlik işlerini otomatik hale getiren bir ekosistem sunuyor. Yüksek emiş gücü, gelişmiş fırça yapısı, akıllı haritalama sensörleri ve kapsamlı OMNI istasyonu ile segmentinin en iddialı modellerinden biri. Güçlü performansı ve pratikliğiyle özellikle yoğun yaşam temposuna sahip kullanıcılar için verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Ecovacs Deebot T30’ye Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke göz atabilirsiniz.

