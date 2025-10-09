Samsung’un katlanabilir telefon serisinin sevilen üyeleri için beklenen gün geldi. Teknoloji devi, 2022’de piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modelleri için Android 16 tabanlı kararlı One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başladı. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen bu büyük güncelleme, telefonlara yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Peki, 3 GB’ı aşan bu dev güncelleme neler sunuyor ve telefonunuza nasıl kurabilirsiniz?

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 One UI 8 Güncellemesi Aldı

Samsung, katlanabilir ekranlı amiral gemileri için yazılım desteğini sürdürüyor. Avrupa, Asya ve Afrika’daki kullanıcılar için kademeli olarak yayınlanan One UI 8 güncellemesi, Galaxy Z Fold 4 için F936BXXUAIYIF, Z Flip 4 için ise F721BXXUAIYIF yapı numaralarıyla geliyor.

Güncelleme, 3 GB’ı aşan boyutuyla dikkat çekerken, aynı zamanda en güncel güvenlik önlemlerini içeren Ekim 2025 Android güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bu, her iki cihazın da hem performans hem de güvenlik açısından önemli bir iyileştirme aldığı anlamına geliyor.

One UI 8 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Samsung, güncellemeleri kademeli olarak dağıttığı için telefonunuza bir bildirim gelmemiş olabilir. Ancak beklemek istemiyorsanız, güncellemeyi manuel olarak kolayca kontrol edebilir ve yükleyebilirsiniz. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Öncelikle telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin. Ardından aşağı kaydırarak Yazılım güncellemesi seçeneğine dokunun. Açılan ekranda İndir ve yükle butonuna basarak yeni güncellemeyi sorgulatın.

Eğer güncelleme sizin bölgeniz için yayınlanmışsa, indirme ekranı karşınıza çıkacaktır. İndirme işlemine başlamadan önce Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan ve telefonunuzun şarj seviyesinin yeterli olduğundan emin olmanızı öneririz.

One UI 8 Yenilikler Neler?

One UI 8 güncellemesi, Samsung’un arayüzüne birçok görsel yenilik, performans artışı ve yeni işlevsel özellikler kazandırıyor. Kullanıcı deneyimini daha akıcı ve kişisel hale getiren bu değişikliklerin tamamını merak ediyorsanız, bu konuda hazırladığımız detaylı “One UI 8 Yenilikleri” yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8 güncellemesini Galaxy Z Fold 4 veya Z Flip 4 cihazınıza yüklediniz mi? İlk izlenimlerinizi ve en beğendiğiniz özelliği yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.