WhatsApp kullanıcıları için büyük bir değişim kapıda! Peki popüler mesajlaşma uygulaması neden artık telefon numarası olmadan da hesap açılmasına izin verecek? Yeni sistemin gizlilik ve kullanıcı deneyimi açısından ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

WhatsApp kullanıcı adı özelliği geliyor!

WhatsApp, uzun yıllardır yalnızca telefon numarasıyla giriş yapılabilen bir platformken, artık kullanıcılarına çok daha esnek bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. En son Android beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre uygulamanın ayarlar menüsünde “kullanıcı adı” oluşturma seçeneği eklendi. Bu da kullanıcıların, tıpkı Telegram ve Signal gibi platformlarda olduğu gibi, telefon numarası paylaşmadan iletişim kurabilecekleri anlamına geliyor.

Yeni WhatsApp kullanıcı adı sistemi, kullanıcılara önceden kullanıcı adlarını rezerve etme imkânı da tanıyacak. Yani resmi sürüm herkese açılmadan önce, kullanıcılar istedikleri ismi önceden kapabilecek. Böylece popüler kullanıcı adlarının erken benimseyenler tarafından haksız şekilde alınmasının önüne geçilecek. Şirket bu sayede sistemde adaletli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Elbette bazı kurallar da geçerli olacak. Kullanıcı adları “www.” ile başlayamayacak, en az bir harf içermesi gerekecek ve sadece küçük harfler, rakamlar, nokta ve alt çizgi kullanılabilecek. Bu kurallar, hem sistemin düzenini korumak hem de olası kötüye kullanımları engellemek amacıyla belirlendi.

Yeni özellik yalnızca kullanıcı deneyimini değil, aynı zamanda gizliliği de güçlendirecek. Çünkü birçok kullanıcı, özellikle yeni tanıştığı kişilerle iletişim kurarken telefon numarasını paylaşmaktan çekiniyor. Kullanıcı adı özelliği sayesinde bu durum ortadan kalkacak ve kullanıcılar, sadece seçtikleri kullanıcı adları üzerinden birbirleriyle bağlantı kurabilecek.

Henüz WhatsApp tarafından bu sistemin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak beta sürümün hızla yayılması, özelliğin önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıcılara sunulacağını gösteriyor. Türkiye’deki kullanıcılar için bu özellik, özellikle gizlilik odaklı iletişimi tercih eden kişiler arasında büyük ilgi göreceğe benziyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni kullanıcı adı özelliği sizce gizliliği artırır mı, yoksa karışıklığa mı yol açar?