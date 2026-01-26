Teknoloji devi Xiaomi, popüler eşya takip cihazlarına kendi cevabını vermeye hazırlanıyor. Şirketin bir süredir geliştirme aşamasında olduğu bilinen Xiaomi Tag‘in küresel pazara çıkışına dair güçlü sızıntılar ortaya çıktı. Apple’ın Apple AirTag ve Samsung’un SmartTag serisine doğrudan rakip olacak bu yeni cihaz, kullanıcılara kayıp eşyalarını bulma konusunda gelişmiş yetenekler sunmayı hedefliyor. Peki, küresel piyasaya sunulacak Xiaomi Tag, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Tag’in küresel pazara girişi ve tasarımı

Güvenilir sızıntı kaynağı Kacper Skrzypek tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Tag‘in küresel lansmanı için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Ancak cihazın öncelikle ana vatanı Çin’de piyasaya sürülmesi, ardından uluslararası pazarlara açılması bekleniyor. Bu durum, Xiaomi‘nin yeni donanımlar için izlediği standart stratejiye uyuyor.

Sızdırılan render görüntülerine göre, Xiaomi Tag tasarım açısından Samsung’un Galaxy SmartTag 2 modeline oldukça benziyor. Basit ve işlevsel bir görünümü benimseyen cihazın iki farklı versiyonla geleceği iddia ediliyor. Bu tasarımın, cihazın kolayca anahtarlıklara veya çantalara takılabilmesi için optimize edildiği anlaşılıyor.

Bu versiyonlardan biri, yakın mesafede çok daha hassas konum takibi sağlayan Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini destekleyecek. UWB, Bluetooth’a göre çok daha kesin yön bilgisi vererek kayıp eşyayı dar alanlarda bulmayı kolaylaştırıyor. Diğer model ise yalnızca Bluetooth bağlantısına güvenecek.

Her iki Xiaomi Tag versiyonunun da güç kaynağı olarak yaygın kullanılan CR2032 düğme pil kullanması bekleniyor. Bu pil tipi, cihazın uzun süreli kullanım sunmasına ve kolayca değiştirilebilmesine olanak tanıyor.

HyperOS entegrasyonu ve kullanım kolaylığı

Sızıntı kaynağı, Xiaomi Tag‘in çalışma mekaniğine dair detayları da paylaştı. Xiaomi’nin yeni işletim sistemi olan HyperOS içerisindeki kod dizilimleri, cihazın basit eşleştirme yeteneklerine işaret ediyor. Kullanıcılar, cihazın arkasındaki yalıtım etiketini çıkararak ve telefonlarına yaklaştırarak otomatik eşleştirme yapabilecekler. Bu özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde hızlandırıyor.

Eşleştirme tamamlandığında, kullanıcılar takip cihazının konumunu harita üzerinde görebiliyor, eşyanın kaybolması durumunda bildirim alabiliyor ve güvenlik özelliklerini yönetebiliyor. Bu güvenlik özellikleri arasında, güvenilir kullanıcıların eşyaları birlikteyken “bilinmeyen takipçi” uyarısı almasını engelleme gibi seçenekler bulunuyor. Bu, özellikle aile üyeleriyle ortak kullanılan eşyalar için gizlilik endişelerini gideriyor.

Her ne kadar bu sızıntılar Xiaomi Tag‘in geliştirildiğini ve Apple AirTag pazarına iddialı bir giriş yapacağını gösterse de, Xiaomi henüz ürünle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Teknoloji meraklıları, cihazın fiyat ve kesin çıkış tarihi gibi resmi detaylarını heyecanla bekliyor.

