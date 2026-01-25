Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Çinli üreticiler arasındaki yarıştan şaşırtıcı bir galip çıktı. Son raporlar, Honor markasının küresel büyüme hızında ülkesindeki tüm rakiplerini geride bıraktığını gösteriyor. Peki bu dikkate değer başarının arkasındaki sır ne ve Honor bu ivmeyi nasıl yakaladı?

Honor küresel pazarda liderliğe oynuyor

Honor, 2025 yılına girerken denizaşırı pazarlara yönelik yaklaşımını kökten değiştirdi. Küresel araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, markanın uluslararası sevkiyatları 2025’in ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yaklaşık %55 arttı. Bu oran, Huawei, Oppo, Vivo ve OnePlus gibi devleri içeren ilk 10 Android markası arasındaki en iyi yurt dışı performansı olarak kayıtlara geçti.

Beş yıl önce, yurt dışı pazarlar Honor‘un küresel satışlarının yalnızca %10’unu oluşturuyordu. Ancak 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla bu oran neredeyse yarısına ulaştı. Bu başarı, şirketin ultra ucuz telefon segmentinden uzaklaşarak daha yüksek fiyat aralıklarına ve her bölgeye özel stratejilere odaklanmasıyla geldi.

Şirket, yüksek satış hacimleri yerine özellikle 300 ila 499 dolar fiyat aralığını hedefledi. Bu segment, 2025’in ilk üç çeyreğindeki uluslararası sevkiyatlarının yaklaşık %23’ünü oluşturdu. Bu oran, diğer büyük Çinli markalar arasındaki en yüksek pay olarak dikkat çekiyor. Strateji, düşük kârlı satışlardan feragat ederek marka imajını, perakende varlığını ve ürün farklılıklarını ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Magic V5 gibi katlanabilir modellerin yanı sıra, X9d ve HONOR 400 gibi güvenilir orta segment Honor telefon modelleri, markanın hem ana akım kullanıcıları çekmesini hem de ortalama satış fiyatlarını yükseltmesini sağlıyor.

Bölgesel stratejiler başarıyı getirdi

Honor’un başarısı, her bölgeye özel olarak geliştirdiği stratejilerde yatıyor. Avrupa, markanın premium ürünleri için ana pazar olarak öne çıkıyor. İngiltere ve Fransa gibi Batı Avrupa pazarlarında ilk beşe giren marka, ince tasarımı, güçlü pili ve yapay zeka özellikleriyle Magic V5 modelini katlanabilir telefon segmentinde ikinci sıraya taşıdı.

Latin Amerika ve Orta Doğu’da güçlü büyüme

Latin Amerika, Honor’un en çok satış yaptığı bölge olmaya devam ediyor. Özellikle Meksika ve Orta Amerika kilit pazarlar olsa da Ekvador ve Karayipler gibi bölgelerde de önemli kazanımlar elde edildi. Operatörlerle kurulan güçlü ortaklıklar, markaya bu bölgelerde büyük avantaj sağlıyor. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası’nın da bölgedeki cihaz yükseltmelerini ve operatör promosyonlarını artırması bekleniyor.

Orta Doğu ve Afrika, Honor için en hızlı büyüyen bölgeler haline geldi ve sevkiyat hacimleri neredeyse Latin Amerika’yı yakaladı. Körfez pazarlarında premium perakende kanalları, güçlü operatör ortaklıkları ve yapay zeka özelliklerine odaklanan mağaza içi demolar, ortalama satış fiyatlarını artırmaya yardımcı oluyor.

Sıradaki hedef Güneydoğu Asya

Honor için bir sonraki odak noktası ise Güneydoğu Asya. Şirket, Endonezya’da yerel üretime yatırım yaparken, Malezya’yı bölgesel bir marka ve servis merkezi olarak konumlandırıyor. Filipinler, Tayland ve Singapur’daki sevkiyat artışları, markanın bölgedeki itibarının giderek güçlendiğini gösteriyor.

