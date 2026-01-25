OnePlus hakkındaki son dönemdeki söylentilere rağmen şirket, yeni akıllı telefonları üzerinde çalışmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu modellerden biri olan OnePlus 15T, yeni sızıntılarla tekrar gündeme geldi. Sızıntılar, cihazın özellikle kamera yetenekleri konusunda iddialı olacağını gösteriyor. Peki, merakla beklenen OnePlus 15T kamera ve donanım tarafında kullanıcılara neler vadediyor?

OnePlus 15T beklenen kamera ve ekran özellikleri

Güvenilir sızıntı kaynağı olarak bilinen Digital Chat Station tarafından Weibo’da paylaşılan bilgilere göre, OnePlus 15T modelinin kamera kurulumu oldukça dikkat çekici olacak. Cihazın arkasında ikili bir kamera sisteminin yer alacağı belirtiliyor. Bu kurulum, 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana sensör ve yine 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto lensten oluşacak. Bu sızıntı, telefonun özellikle zoom ve portre çekimlerinde başarılı olacağına işaret eden önemli OnePlus 15T özellikleri arasında yer alıyor.

Ön tarafta ise kullanıcıları 16 megapiksellik bir selfie kamerasının karşılayacağı iddia ediliyor. Arka kameralardaki yüksek çözünürlük iddiası, mobil fotoğrafçılıkla ilgilenenler için heyecan verici bir gelişme. Özellikle 50MP telefoto sensör, kayıpsız yakınlaştırma konusunda segmentindeki diğer rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu durum, OnePlus 15T kamera performansını üst seviyeye taşıyabilir.

Diğer sızdırılan teknik detaylar

Bu yeni bilgiler, aynı kaynak tarafından bu ayın başlarında paylaşılan diğer sızıntıları da destekliyor. Önceki raporlara göre OnePlus 15T, 6.32 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip düz bir ekranla gelecek. Bu ekran özellikleri, hem günlük kullanımda akıcılık hem de oyun deneyiminde yüksek performans vaat ediyor.

Cihazın gücünü ise Qualcomm’un henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacağı söyleniyor. Bu işlemci, amiral gemisi segmentinde performans standartlarını yeniden belirleyebilir. Pil tarafında ise 7.000 mAh ile 7.500 mAh arasında devasa bir kapasite bekleniyor. Bu da OnePlus 15T modelini batarya ömrü konusunda en iddialı telefonlardan biri yapabilir.

Cihazın selefi olan OnePlus 13T/S modelinin sadece Çin ve Hindistan pazarlarında satışa sunulduğu biliniyor. Bu nedenle, model için geniş çaplı bir küresel lansman beklentisi şimdilik düşük. Ancak teknoloji devinin bir sürpriz yaparak cihazı dünya genelinde satışa sunma ihtimali de bulunuyor.

