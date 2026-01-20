Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, fiyat/performans odaklı modelleriyle pazarın dengelerini değiştirmeye devam ediyor. Şirketin yakında tanıtması beklenen yeni performans canavarı Redmi Turbo 5 Max, ortaya çıkan son sızıntılara göre benchmark testlerinde sınırları zorluyor. Peki, bu yeni cihaz kullanıcılara neler sunacak?

Redmi Turbo 5 Max performansıyla büyülüyor

Ortaya çıkan AnTuTu ekran görüntülerine göre Redmi Turbo 5 Max, toplamda 3.298.445 gibi inanılmaz bir skor elde etmeyi başardı. Bu puanın detaylarına indiğimizde, cihazın CPU testinden 952.789, GPU testinden ise 1.130.421 puan aldığını görüyoruz. Cihazın kalbinde ise MediaTek’in en yeni ve en güçlü işlemcisi Dimensity 9500s yer alıyor.

Bu yüksek skor, cihazın sadece kağıt üzerinde değil, gerçek kullanım senaryolarında da ne kadar güçlü olacağının bir sinyali. Özellikle oyun tutkunları için kritik olan GPU performansında, Immortalis-G925 grafik birimi ve ışın izleme (raytracing) desteği dikkat çekiyor. Redmi, bu modelle birlikte amiral gemisi segmentindeki rakiplerine ciddi bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Diğer teknik özellikler ve fiyat beklentisi

Sızıntılar sadece işlemci gücüyle sınırlı kalmıyor. Cihazın devasa bir 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddia ediliyor. Eğer bu bilgiler doğruysa, Redmi Turbo 5 Max pil ömrü konusunda akıllı telefon dünyasında yeni bir standart belirleyebilir. Ekran tarafında ise 1.5K çözünürlüğünde, yüksek tazeleme hızına sahip OLED bir panel kullanılması bekleniyor.

Daha önce Geekbench testlerinde de görülen cihaz, 16 GB RAM kapasitesiyle çoklu görevlerde de oldukça iddialı sonuçlar vermişti. Fiyatlandırma tarafında ise Çin pazarında yaklaşık 2.500 Yuan (yaklaşık 360 Dolar) seviyesinde bir etiket bekleniyor. Bu fiyat politikası, Snapdragon 8 Gen 5 kullanan OnePlus Ace 6T ve iQOO Z11 Turbo gibi rakiplerine karşı Redmi Turbo 5 Max modelini avantajlı bir konuma getirebilir.

