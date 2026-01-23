Samsung, 2nm GAA üretim sürecinden çıkan ilk yonga seti olan yeni işlemcisiyle teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Ortaya çıkan ilk performans testleri, bu yeni yonganın sadece mobil cihazlar için değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar için de ciddi bir rakip olabileceğini gösteriyor. Peki, Samsung’un yeni canavarı Exynos 2600, gerçekten de dizüstü bilgisayar işlemcilerine meydan okuyabilir mi?

Exynos 2600, OpenCL testinde Snapdragon X Elite’i geride bıraktı

Geekbench 6 veritabanında ortaya çıkan sonuçlara göre, Galaxy S25+ modelinde test edilen bir Exynos 2600 işlemcisi, şaşırtıcı bir performans sergiledi. Özellikle grafik işlem birimi (GPU) tarafında dikkat çeken bu sonuçlar, AMD’nin RDNA 4 mimarisinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanan Xclipse 960 GPU’nun gücünü gözler önüne seriyor.

OpenCL API kullanılarak yapılan testte, Exynos 2600 tam 24,964 puan almayı başardı. Bu skor, Qualcomm’un dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı Snapdragon X Elite’in aldığı 20,492 puandan yaklaşık %21.8 daha yüksek. Bu karşılaştırma, mobil bir yonganın, bir dizüstü bilgisayar yongasını sentetik testlerde geçebileceğini göstermesi açısından oldukça önemli.

Ancak bu noktada önemli bir detayı atlamamak gerekiyor. Snapdragon X Elite ile yapılan test, bir Galaxy Book4 Edge dizüstü bilgisayarda ve “Dengeli” güç modunda gerçekleştirildi. “Yüksek Performans” modunda bu skorların daha da artması muhtemel. Yine de mobil bir çipin bu seviyeye ulaşması, Samsung’un iddialı olduğunu kanıtlıyor.

Vulkan testleri ise durumu tamamen değiştiriyor

OpenCL testlerindeki bu başarıya rağmen, farklı bir grafik API’si olan Vulkan ile yapılan testler bambaşka bir tablo çiziyor. Aynı Galaxy Book4 Edge, Vulkan testinde 28,934 gibi çok daha yüksek bir skor elde etti. Bu durum, Snapdragon X Elite GPU performansının farklı API’lerde ne kadar değişken olabildiğini gösteriyor.

Şu an için Exynos 2600 yongasının Vulkan skoru henüz paylaşılmadığı için doğrudan bir kıyaslama yapmak doğru değil. Ancak bu sonuçlar, bir işlemcinin performansını değerlendirirken tek bir teste bağlı kalmamak gerektiğini ve yazılım optimizasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Geçmişte Exynos işlemcileri, yüksek performans vaat etse de aşırı ısınma ve termal kısıtlama gibi sorunlarla gündeme geliyordu. Samsung’un bu sorunların üstesinden gelmek için “Heat Pass Block” (HPB) adını verdiği yeni bir soğutma teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu teknolojinin sıcaklıkları %30’a kadar düşürebileceği iddia ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Exynos 2600 sergilediği yüksek performansı daha uzun süre koruyabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Exynos 2600, Samsung'un işlemci pazarındaki imajını düzeltebilecek mi?