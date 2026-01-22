Akıllı telefon dünyasında sızıntılar durmuyor ve Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni serisi şimdiden konuşulmaya başlandı. Xiaomi 18 hakkında çıkan son haberler, cihazın fotoğrafçılık konusunda çok iddialı olacağını gösteriyor. Özellikle kompakt amiral gemilerinde pek görmediğimiz üst düzey özellikler bu modelde karşımıza çıkabilir. Peki, sızdırılan Xiaomi 18 özellikleri beklentileri karşılayacak mı?

Sızdırılan Xiaomi 18 özellikleri ve kamera detayları

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18, donanım tarafında kullanıcıları şaşırtacak yeniliklerle geliyor. Sektördeki güvenilir kaynaklar, standart modelin kamera kurulumunda ciddi bir iyileştirme yapılacağını öne sürüyor. Genellikle Pro veya Ultra modellerde görmeye alıştığımız periskop telefoto lensin, bu kez düz modele de entegre edileceği konuşuluyor. Bu hamle, mobil fotoğrafçılıkta dengeleri değiştirebilir.

İddialara göre Xiaomi 18 kamerası, bir önceki nesil Pro modelinde kullanılan teknolojiye benzer bir yapı sunacak. Cihazın 50 Megapiksel çözünürlüğünde, f/3.0 diyafram açıklığına sahip ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen bir sensörle gelmesi bekleniyor. Periskop lens teknolojisi sayesinde, telefonun kasası kalınlaşmadan uzaktaki nesneler çok daha net ve kayıpsız bir şekilde görüntülenebilecek. Bu durum, akıllı telefon pazarında rekabeti artıracaktır.

İşlemci ve diğer donanım özellikleri

Cihazın kalbinde yer alacak güç ünitesi de oldukça dikkat çekici detaylar barındırıyor. Sızıntılar, telefonda henüz resmi tanıtımı yapılmayan Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setinin kullanılacağını işaret ediyor. Xiaomi 18 modelinde bu işlemcinin standart versiyonunun, daha üst modellerde ise Pro varyantının yer alabileceği tahmin ediliyor. Bu sayede performans ve enerji verimliliği konusunda üst düzey bir deneyim hedefleniyor.

Yeni nesil amiral gemisinde beklenen diğer iyileştirmeler arasında ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor. Optik sensörlere kıyasla daha hızlı ve güvenli çalışan bu teknoloji, kullanıcı deneyimini artıracaktır. Ayrıca kablosuz şarj desteği ve IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık gibi özelliklerin de Xiaomi 18 bünyesinde standart olarak sunulması bekleniyor.

Teknoloji devinin bu yeni seriyi ne zaman tanıtacağı konusunda da bazı tahminler mevcut. Genellikle yılın ikinci yarısında yapılan lansmanlar göz önüne alındığında, cihazın Eylül ayı civarında resmiyet kazanması muhtemel görünüyor. Kompakt yapıda güçlü bir kamera arayanlar için Xiaomi 18 oldukça güçlü bir seçenek haline gelebilir.

