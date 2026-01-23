Teknoloji devi Apple, yapay zeka alanındaki stratejisini yazılım şefi Craig Federighi’nin liderliğinde yeniden yapılandırıyor. Yıllardır süren iç gecikmeler ve organizasyonel sorunların ardından şirket, Siri’yi yenileme planlarını hızlandırırken dış kaynaklı modellere yöneliyor. Peki, bu yeni strateji Apple için ne anlama geliyor?

Apple yapay zeka departmanında ipleri eline alıyor

The Information tarafından yayınlanan detaylı bir rapora göre, Apple‘ın yapay zeka yaklaşımı son bir yılda önemli bir değişim geçirdi. Yazılım şefi Craig Federighi, bu değişimin merkezinde yer alarak şirketin yapay zeka organizasyonunun doğrudan denetimini üstlendi. Bu durum, Siri ve diğer Apple Intelligence özelliklerinin geleceğini şekillendirecek kararların artık onun yönetiminde alınacağını gösteriyor.

Federighi’nin geçen sonbaharda yazılım ve yapay zeka ekiplerinin ortak toplantısında, şirketin bu alandaki yavaş ilerlemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği iddia ediliyor. Bu konuşma, Apple’ın temel model ekibinin bazı üyeleri tarafından çalışmalarına yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

Aralık ayında Apple, yapay zeka liderliğini tamamen Federighi altında birleştirdi. Bu süreç, Siri’nin sorumluluğunun yapay zeka grubundan alınıp Federighi’nin yazılım bölümüne devredilmesiyle başlamıştı. Şirketin Google’ın Gemini AI modellerini kullanma kararı da bu yeni stratejinin bir parçası olarak görülüyor.

Apple Intelligence ve Siri ne olacak?

Federighi’nin vizyonuna göre, üçüncü taraf bir modelin entegrasyonu, 2025’te tartışmalı bir şekilde ertelenen yenilenmiş Siri’nin bu yıl nihayet piyasaya sürülmesine olanak tanıyacak. Ancak bu karar, şirket içinde bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle Federighi’nin maliyet odaklı yaklaşımı, sektördeki diğer devlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla kıyaslanıyor.

Raporda, Federighi’nin maliyet odaklı ve belirsiz getirili yatırımlara şüpheyle yaklaşan bir yönetici olarak tanımlandığı belirtiliyor. Bu tutum, veri merkezlerine, çiplere ve araştırmacılara on milyarlarca dolar yatırım yapan OpenAI ve Google gibi rakiplerin agresif stratejileriyle tezat oluşturuyor.

Apple, altyapı harcamalarını sınırlamak için cihaz üzerinde işlemeye ve Apple Silicon kullanan Private Cloud Compute sistemine öncelik veriyor. Şirketin, yapay zeka hesaplama ve yetenek maliyetlerinin düşmesini beklediği, tüketici kullanım senaryolarının çoğunun zamanla cihazlarda yerel olarak ele alınacağına inandığı söyleniyor.

Google ile yapılan ortaklığa rağmen şirket, özellikle cihazlarda çalışmak üzere tasarlanmış kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye devam etmeyi planlıyor. Amaç, dış ortaklardan türetilen modelleri küçülterek Apple donanımında daha verimli çalışır hale getirmek ve uzun vadeli bağımlılığı azaltmak.

İlginizi Çekebilir: Bixby’ye Perplexity geleceği yanlışlıkla doğrulanmış olabilir! Samsung ne yapıyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın yapay zeka konusundaki yeni stratejisi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!