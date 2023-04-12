Xiaomi‘nin yeni bir patenti ortaya çıktı. Bu patente göre, şirket bir akıllı telefon geliştirmekte ve muhtemelen kaydırılabilir bir yuvarlanabilir ekrana sahip olacak. Bu benzersiz özellik, Xiaomi’nin rakiplerinden farklı bir yol izlediğini gösteriyor. Detaylı bilgiler haberimizde işte detaylar.

Çinli teknoloji devinin en son patenti CN307959735S başvuru numarasıyla tespit edildi. Bu tasarım patenti aynı zamanda bu akıllı telefonun görünümünü de ortaya çıktı. Belgeler cihazın tasarım eskizlerini taşıyor. Bu görüntülere baktığımızda, akıllı telefonun bir tarafında esnek ekranı barındıran sütunlu bir parça olduğunu görebiliyoruz. Bu muhafaza bileşeni, muhtemelen içine yuvarlanan ekrandan kaynaklanan tuhaf bir kaydırma benzeri şekle sahip.

Başka bir deyişle, ekranın yuvasından çekilmesi / yuvarlanmasıyla bir kaydırmaya benzer şekilde de işlev görebilir. Xiaomi’nin böyle bir ürün üzerinde çalıştığını hayal etmek ilginç olsa da bunun hala kavramsal bir tasarım olduğu ve seri üretime hazır bir cihaz olmadığı açıktır. Ne yazık ki, teknik özellikler gibi daha ince ayrıntılar hala belirsiz olsa da bu patentli yuvarlanan akıllı telefonun bir açılır kamera modülüne sahip olabileceği düşünülüyor.

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Bu tür fütüristik bir cihazı ilk kez görmüyoruz ve LG’nin yuvarlanabilir TV’lerini zaten görmüştük. Dolayısıyla kitlesel pazar için yuvarlanabilir bir telefon gelecekte çok uzakta olmamalı. Tasarım oldukça ilginç ancak yapısal bütünlük ve gerçek kullanılabilirlik hala şüpheli. Daha fazla güncelleme için takipte kalın.