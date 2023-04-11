Xiaomi, 200 MP kamerayla piyasaya çıkan ilk orta sınıf telefon olan Redmi Note 12 Pro+’ın piyasaya sürülmesiyle herkesi şaşırtmıştı. Ancak, kamera gerçekten etkileyici görünmüyor. Aylar sonra, Redmi Note 12 Pro+ nihayet yeni bir 4G bağlantılı Pro modeliyle Avrupa’ya ulaştı. Böylece DXOMark uzmanları bu kamerayı test edebildi.

Redmi Note 12 Pro+, AMOLED ekranı, güçlü yonga seti, 120W şarjı ve 200MP ana kamerası ile iyi bir telefon. Ancak rakamların ötesinde çok daha fazlası var ve bu kamera iyi bir skor elde edemedi. DXOMark testlerine göre 200MP kamera cansız bir performansa sahip. Bu ana kamera hakkında çok fazla pazarlama var, ancak toplamda yalnızca 113 puan aldı. DXOMark, Redmi Note 12 Pro’ya skor tablosunda 74. sırayı veriyor. Bunun orta sınıf bir telefon olduğunu biliyoruz, ancak ne kadar yeni olduğunu ve 200MP kamera etrafındaki tüm pazarlamayı düşünürsek çok daha iyi olabilirdi.

12MP kamerasına ek olarak Redmi Note 12 Pro+, kısa bir süre sonra Pixel 6 ve iPhone 11’in gerisinde kalıyor. Nothing Phone (1) ve Xiaomi 12T, daha düşük megapiksel kameralara sahip olmalarına rağmen daha iyi performans gösteriyor.

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DXOMark’a göre Redmi Note 12 Pro+ gün ışığında iyi performans gösteriyor. Düşük ışık koşullarında bile iyi bir dinamik aralık ve beyaz dengesi sağlamayı başarıyor. Ayrıca, hem gündüz hem de gece ortamlarında otomatik pozlama işini iyi yapar. Ancak, gölgeleme, renk ve eserlerle ilgili bazı sorunlar var. Otomatik odaklama da yavaş ve 4K video kaydı iyi değil. 4K görüntüleri kaydetmeye çalışırken ayrıntı kaybı ve aşırı keskinleştirilmiş görüntüler var.

200MP ana kameranın yanı sıra diğer sensörler de vasat. f/2.2 8MP ultra geniş kamera hakkında yazacak bir şey yok ve yakınlaştırma özellikleri telefoto çekimi olmadan yalnızca standart. Yine “etkileyici” ana kameralara sahip bu orta sınıf telefonların ana sorunlarından biri, yüksek miktarda ham megapiksel ve standart kameralar sunmalarıdır. Sonunda, deneyim en iyisi değil. Kulağa hoş geliyor, ama sadece ortalama.