OGD Seçimini Yaptı: Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Ödülü Renault Clio’nun Oldu

Otomobil tutkunlarının ve sektör temsilcilerinin her yıl merakla beklediği ödül töreni gerçekleşti. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” (TYO 2026) yarışmasının birincisi açıklandı. İstanbul’da düzenlenen gala gecesinde, finale kalan 7 güçlü rakip arasından sıyrılarak zirveye oturan model Renault Clio oldu.

Gazetecilerin Oylarıyla İkinci Kez Zirvede

Sektörün önde gelen 67 uzman otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda toplamda 3 bin 360 puan toplayan yeni Renault Clio, bu prestijli unvanı müzesine götürmeyi başardı. Bu başarı, Clio modelinin Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünü ikinci kez kazanması anlamına geliyor ve markanın Türkiye pazarındaki yerini bir kez daha perçinliyor.

Yarışmada podyumu tamamlayan diğer modeller de oldukça dikkat çekiciydi. Tamamen elektrikli modellerin ağırlıkta olduğu bu yılki finalde, lüks segmentin güçlü temsilcisi BMW iX3 2 bin 770 puanla ikinci, Türkiye’nin yerli mobilite markası Togg’un T10F modeli ise 2 bin 550 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Finalistlerin Puan Sıralaması Nasıl Oldu?

7 finalist arasında gerçekleşen puanlama ve sıralama şu şekilde netleşti:

Renault Clio: 3360 puan

BMW iX3: 2770 puan

Togg T10F: 2550 puan

Mercedes-Benz CLA: 2490 puan

Citroen C5 Aircross: 2190 puan

Hyundai Inster: 2000 puan

BYD Sealion 7: 1390 puan

Diğer Kategorilerde Ödüller Kime Gitti?

Gecede sadece ana ödül değil, farklı kategorilerdeki başarılar da taçlandırıldı. Gecenin bir diğer öne çıkan ismi olan BMW iX3, sunduğu teknolojik yeniliklerle “Yılın Premium Otomobili” ödülünü alırken, bünyesinde barındırdığı Panoramic Vision teknolojisi sayesinde “Yılın İnovatif Projesi” ödülünün de sahibi oldu.

Ayrıca bu yıl ilk kez takdim edilen “Jüri Özel Ödülü”, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı’na verildi. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, törende yaptığı konuşmada rekabetin her geçen yıl daha da arttığını ve markaların bu süreci yurt dışı merkezlerinden bile çok yakından takip ettiğini vurguladı.