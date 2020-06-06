Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı!

Akıllı telefon markaları, son dönemde katlanabilir telefon modellerine yönelik çalışmalarını hızlandırmış durumda. Samsung ve LG’nin ardından Xiaomi de katlanabilir konsepti benimseyen farklı bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı!

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Xiaomi, yeni telefonuyla Huawei Mate Xs’e rakip olabilir!

Son olarak LG’nin hibrit formdaki telefon patentini paylaşan LetsGoDigital, şimdi de Xiaomi’nin katlanabilir telefon çalışmasını gözler önüne serdi. Dönem dönem katlanabilir telefonlara ilişkin konseptleri basına yansıyan markanın son patenti ise doğrudan Huawei Mate Xs modelini anımsatıyor.

Çin Patent Ofisi (CNIPA) tarafından tescillenen patentte ekran dışa doğru açılarak tablet formunu alıyor. Bu tasarımın bir benzerini daha önce Huawei Mate Xs’te görmüştük. Cihazın kamera alanı ise arka kısımda kalan ince bir çıkıntıya konumlandırılmış. Dörtlü kamera paketinin yerleşim bakımından LG Velvet’e benzerliği ise gözlerden kaçmıyor. Ayrıca ekran alanında herhangi bir ek kamera bulunmadığı için bu kameralar öz çekim için de kullanılabiliyor.

Katlanabilir telefon pazarında şimdiye kadar herhangi bir model sunmayan Xiaomi, bu alanda çekimser kalmayı tercih ediyor. Bilindiği üzere Huawei Mate Xs ve Samsung Galaxy Fold’un satış fiyatları kullanıcılar tarafından tepki çekmişti. Şimdiye kadar fiyat/performans dengesini korumaya çalışan marka, bundan dolayı doğru zamanı bekliyor olabilir. Son olarak Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerce tescillediği bu tasarımın bir akıllı telefon modelinde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor.