Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı!
Akıllı telefon markaları, son dönemde katlanabilir telefon modellerine yönelik çalışmalarını hızlandırmış durumda. Samsung ve LG’nin ardından Xiaomi de katlanabilir konsepti benimseyen farklı bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı!
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Xiaomi, yeni telefonuyla Huawei Mate Xs’e rakip olabilir!
Son olarak LG’nin hibrit formdaki telefon patentini paylaşan LetsGoDigital, şimdi de Xiaomi’nin katlanabilir telefon çalışmasını gözler önüne serdi. Dönem dönem katlanabilir telefonlara ilişkin konseptleri basına yansıyan markanın son patenti ise doğrudan Huawei Mate Xs modelini anımsatıyor.
Çin Patent Ofisi (CNIPA) tarafından tescillenen patentte ekran dışa doğru açılarak tablet formunu alıyor. Bu tasarımın bir benzerini daha önce Huawei Mate Xs’te görmüştük. Cihazın kamera alanı ise arka kısımda kalan ince bir çıkıntıya konumlandırılmış. Dörtlü kamera paketinin yerleşim bakımından LG Velvet’e benzerliği ise gözlerden kaçmıyor. Ayrıca ekran alanında herhangi bir ek kamera bulunmadığı için bu kameralar öz çekim için de kullanılabiliyor.
Katlanabilir telefon pazarında şimdiye kadar herhangi bir model sunmayan Xiaomi, bu alanda çekimser kalmayı tercih ediyor. Bilindiği üzere Huawei Mate Xs ve Samsung Galaxy Fold’un satış fiyatları kullanıcılar tarafından tepki çekmişti. Şimdiye kadar fiyat/performans dengesini korumaya çalışan marka, bundan dolayı doğru zamanı bekliyor olabilir. Son olarak Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerce tescillediği bu tasarımın bir akıllı telefon modelinde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola, Moto G Fast ve Moto E modellerini duyurdu!
Motorola, uygun fiyatlı telefon arayanlar için Moto G Fast ve Moto E modellerini çıkardı. Her iki telefon da özellikleri itibari ile pazarda rekabetçi olması bekleniyor.
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Lenovo çatısı altında devam eden Motorola, önceliklerini orta ve giriş seviyesi yeni modellerine vermeye devam ediyor. Moto G Fast ve Moto E modelleri fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Şirket bir süre önce de G Power, G Stylus ve Motorola Edge modellerini çıkarmıştı.
Moto G Fast, 6,4 inçlik 1540×720 piksel çözünürlüğüne ve delikli bir ekran sahip. Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında 4000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.
Motorola Moto G Fast’in Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 3GB
- Depolama: 32 GB +microSD kart
- Ekran: 6.4 inç Max Vision IPS LCD
- Batarya: 4.000mAh
- Kamera: 16MP f / 1.7, 8MP ultrawide sensör ve 2MP
- Diğer: Parmak izi sensörü, 3,5 mm ses jakı ve IP52 su / toz geçirmezlik derecesi
- Fiyat: 200 dolar
Moto E modeli ise 6,2 inçlik 1540×720 piksel çözünürlüğüne ve damla çentikli bir ekran sahip. Gücünü Snapdragon 632 işlemciden alan telefon, 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında 3550mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.
Motorola Moto E’nin Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 632
- RAM: 2GB
- Depolama: 32 GB + microSD kart
- Ekran: 6.2 inç LCD
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: 3.550mAh
- Arka Kamera: 13MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 5MP
- Diğer: Parmak izi sensörü, 3,5 mm ses jakı ve IPx2 sertifikası
- Fiyat: 150 dolar
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2, 5 Agustos’ta tanıtılabilir!
Samsung’un Galaxy Note 20 serisini her yıl olduğu gibi Ağustos’ta tanıtacağı bilgisi sızdırıldı. Sızıntıya göre aynı etkinlikte Samsung Galaxy Fold 2 modeli de tanıtılacak.
Daha önce COVID-19 salgının üretim ve lojistik üzerine etkilerinin Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2 modellerinin tanıtımını geciktireceği haberleri yayılmıştı. Fakat Çinli donga.com üzerinde yapılan haberde söz konusu modellerin tanıtım etkinliği için 5 Ağustos tarihinin belirlendiği iddia edildi. Tabii ki önümüzdeki 2 ay içerisinde bu tarih değişebilir. Ayrıca Galaxy Z Flip 5G modelinin de aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
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Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20+ modellerinin özelliklerini hatırlayacak olursak; Snapdragon 865+ yonga setinden güç alması beklenen modellerin en az 8 GB RAM ile gelmeleri bekleniyor. 6,7 ve 6,9 inç boyutunda olmaları beklenen Note 20 modellerinin, 108 MP çözünürlüklü kamera, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 25W gücünde hızlı şarj özellikleri ile öne çıkacak. Baz modelde 4.000 mAh kapasiteli batarya olması beklenirken, Plus modelinde kapasitenin 4.500 mAh olması bekleniyor. Söz konusu modeller hızlı şarj ve pil kapasitesi konusunda rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Tabii ki sızıntılara dayanan bu özellikler haberimize konu olan tanıtım etkinliğinde farklı şekilde duyurulabilir.
Aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 5G modelinin sızan özelliklerine de bakalım. Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürülmesi beklenen modelin geçtiğimiz günlerde 15W gücünde hızlı şarja sahip olacağı da ortaya çıktı.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro resmi olarak tanıtıldı!
Oppo, Reno serisini geçen sene Nisan ayında tanıtmıştı. Bu sene ise cihazlar, COVID-19 salgını sebebiyle biraz geçte olsa bugün resmi olarak tanıtıldı. Reno 4 serisi, Snapdragon 765G yonga seti, OLED ekranları ve oldukça yetenekli kameraları ile piyasaya sürüldü.
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Oppo Reno 4 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4 Pro, 6.5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafta 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta OIS destekli 48 MP çözünürlüklü ana kamera ve özel bir telefoto kamera mevcut. Reno 4 ise 6.4 inçlik çift nokta delik tasarımlı bir ekrana sahip. Cihazda 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamerası ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Arka tarafta Reno 4, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduruyor.
Reno 4 Pro‘nun diğer kamera özelliklerine baktığımızda 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP çözünürlüklü telefoto kamerası bulunduğunu görüyoruz. Bu telefoto kamera 5x hibrit zoom, 20x dijital zoom yapabiliyor. Oppo kamera tarafında düşük ışıkta kaliteli videolar çekebilen Canlı HDR modunun bu cihazlarda bulunacağını belirtiyor.
Reno 4 serinin diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 765G yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Cihaz 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama alanı sunan modellere sahip. Her iki telefonda 5G destekli ve yazılım tarafında Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 kullanıyor.
Her iki telefonda da 4.000 mAh değerinde SuperVOOC 2.0 ile 65W hızlı şarj olabilen pil bulunuyor. Reno 4 mavi, siyah ve mor renklerle satışa sunulacak. Pro model ise siyah, beyaz, yeşil,kırmızı ve mavi renk seçeneklerini bulunduracak. Taban model 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 422$, 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı 465$ fiyatıyla piyasaya çıkacak. Pro modelde ise 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 535$, 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı 606$ ile fiyatlandırılacak. Reno 4 serisi Çin‘de 12 Haziran’da satışlara başlayacak. Global çıkış tarihi ise henüz belli değil.