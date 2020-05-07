Akıllı Telefonlar
LG Velvet, tartışma yaratan fiyatıyla duyuruldu!
LG, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurdu. Orta-üst seviyede yeni bir temsilci olacak LG Velvet, henüz satışa çıkmadan sınıfına göre yüksek fiyatı ile oldukça konuşuldu!
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LG Velvet tanıtıldı: Premium tasarım, kalem ve 5G bağlantı desteği!
Tasarımı ve özellikleri kısa süre önce netleşen LG Velvet, markanın düşüşe geçen mobil bölümünü yeniden hareketlendirmek istiyor. Markanın ilk kez kullandığı 3D Arc Design adlı yeni tasarım felsefesini benimseyen telefon, pek çok noktasında yağmur damlasından ilham alıyor. Ayrıca güçlendirilmiş metal gövde ve cam arka yüzey de telefona üst seviye bir hava katıyor.
LG Velvet, teknik özellikleri ile orta-üst seviye cihazlar arasında önemli bir beklenti yaratıyor. 6.8 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde P-OLED bir ekrana sahip olan telefon, WACOM uyumlu akıllı kalemler ile uyumluluk sunuyor. Qualcomm Snapdragon 765 işlemcinin destek verdiği Velvet, yeni nesil işlemcisi sayesinde dahili 5G modem desteğine de kavuşuyor. Bunun yanı sıra cihazda 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama şeklinde tek bir versiyon bulunuyor.
Kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumu benimseyen LG Velvet, 48+8+5 megapiksellik bir kurulum ile geliyor. Kamera detayları hakkında pek bir bilgi verilmezken, yardımcı kameralarda ultra geniş açı ve derinlik sensörlerinin bulunduğu belirtildi. Ekrandaki küçültülmüş damla çentik alanında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya yer verilmiş.
4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, 27W kablolu ve 10W kablosuz hızlı şarj ile donatılıyor. Android 10 işletim sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikaları ise cihazın diğer teknik detaylarını oluşturuyor. İlk olarak 15 Mayıs tarihinde Güney Kore’de satışa sunulacak telefonun 735 dolarlık fiyatının bulunduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y5p, teknik özellikleriyle duyuruldu!
Geçtiğimiz gün Romanya‘da gerçekleşen lansmanda Huawei, yeni orta segment tabletini, Huawei Y5p ve Huawei Y6p akıllı telefonlarını duyurdu. Bu cihazların sızıntıları önceden ortaya çıkmıştı fakat bu sefer resmi ağızdan duyurulmuş oldu.
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Huawei Y5p hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Y5p, Huawei‘nin en yeni giriş seviye telefonlarından biri olarak karşımıza çıktı. Cihaz, alt ve üst tarafta eskiden telefonlarda gördüğümüz klasik çerçeveler ile gelecek. Telefonun ekranı, 5.45 inçlik 18:9 en boy oranına sahip TFT LCD ekran olacak. Arka tarafta 8 MP çözünürlüklü tek bir kamera bulunuyor. Ayrıca arkada bir de LED flaş mevcut. Ön taraftaki kameraya geldiğimizde ise 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram değerine sahip selfie kamerası bulunmakta.
Huawei Y5p, işlemci olarak Y6p‘nin de kullandığı Helio P22 yonga setini kullanıyor. Telefonun 2 GB RAM miktarı ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilmekte.
Y5p, batarya tarafında 3.020 mAh değerinde bir pil kullanıyor. Tıpkı Y6p‘deki gibi bu cihazda da pili şarj etmek için microUSB bağlantı noktası tercih edilmiş. Telefonun yazılımsal özelliklerine baktığımızda Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceğini biliyoruz. Ancak bu telefonda Google Hizmetleri(GMS) bulunmuyor. Bunun yerine Huawei‘nin kendi hizmet servisi olan HMS kullanılıyor.
Y5p, siyah, mavi ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihaz bugün 125€ fiyat etiketiyle ön sipariş aşamasına geçiyor. Ön sipariş ile yapılan alımlarda 40€ değerinde indirim yapılacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 için OneUI 2.1 dağıtımı başladı!
Samsung Galaxy A51 modeline OneUI güncellemesi dağıtılmaya başladı. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı bölgeye yeni sürüm dağıtılıyor.
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Galaxy A51 için OneUI müjdesi
Samsung firmasının orta üst seviye olarak belirlenen cihazı Galaxy A51, yeni güncellemeye kavuşuyor. OneUI 2.1 sürümünün dağıtılmaya başlandığı cihaz artık kullanıcılarını daha fazla bekletmeyecek. 1.25 GB boyuta sahip güncellemenin OneUI 2.1 ile gelen “bazı” özellikleri içerdiği öğrenildi. AR Emoji, Quick Share ve Music Share gibi özelliklere kavuşan kullanıcıların, amiral gemilerinde yer alan bazı özelliklere ulaşamadığı öğrenildi. Ayrıca boot versiyonunu da değiştiren bu güncelleme sonrası kullanıcıların, bir önceki versiyona geçme ihtimalleri ortadan kalkmış olacak. Nisan ayı güvenlik güncellemesini de içerisinde bulunduran güncelleme, Rusya, Türkiye, Kenya, Afganistan, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Africa, Fas ve Pakistan’ın içerisinde bulunduğu ülkelerde dağıtılmaya başlandı.
Orta üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan Galaxy A51, 6.5 inç AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. Gücünü Exynos 9811 işlemcisinden alan cihaz, 6 GB RAM kapasitesine sahip. 4000 mAh batarya ile genel cihaz bildiğiniz üzere Android 10 tabanlı OneUI 2.0 ile piyasaya çıkmıştı. Yeni güncellemeyi cihazınız üzerinden, ayarlara girip, güncelleştirmeleri kontrol et diyerek denetleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayrıca güncelleme ile gelen yeni özelliklere de buradan ulaşabilirsiniz. Ülkemizde de dağıtımı başlayan güncellemenin ardından kullanıcıların bekleyişleri de son bulmuş oldu.
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 1000 Plus duyuruldu!
MediaTek, uzun yıllar sonra çıkarttığı amiral gemisi işlemcileri olan Dimensity 1000 serisine yeni bir üye çıkarmaya hazırlanıyor.
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Dimensity 1000 Plus tanıtıldı!
MediaTek mobil işlemcisi sektöründe önemli bir yere sahip. Qualcomm ile yıllardır rekabet halinde olan firma bildiğiniz üzere artık büyük oynama kararı aldı. Geçtiğimiz yıl Dimensity 1000 serisini duyuran firma, şimdilerde ise bir üst modeli olan Dimensity 1000 Plus işlemcilerini tanıttı. Geçen sene çıkan Dimensity 1000 modeline göre farklılık olarak 144 Hz ekran yenileme hız desteği vadeden çip set, aynı zamanda UltraSave teknolojisi sayesinde daha güçlü ve performanslı bir 5G deneyimi sunuyor. Ayrıca MediaTek firmasının, yeni işlemcisinde MiraVision teknolojisini de kullandığı firma tarafından yapılan sunumda öğrenildi. Ayrıca gösterilen bazı özellikler ve tanıtım şekli, işlemcinin ileride “oyuncu telefonları” için de kullanılabileceği yönünde yorumların oluşmasına neden oldu.
AI-PQ özelliğini de gösteren firma, içerisindeki grafik kartı sayesinde, videolarda daha dinamik renk algılama sistemini geliştirdiklerini belirtti. Aynı zamanda HDR 10+‘a da geçiş yapan işlemci, Qualcomm‘un Snapdragon işlemcileriyle olan rekabette geri kalmadığını gösteriyor. Bu yıl içerisinde Dimensity 1000 Plus işlemcili akıllı telefonları görmeye başlayacağımızı söyleyen firma, görünüşe göre yeni modelden oldukça umutlu. Bilindiği üzere iQOO firması da bu işlemciye sahip bir telefon çıkaracağını açıklamıştı. Aradan geçen iki zorlu yılın ardından yeniden amiral gemisi cihazlar için işlemci üreten MediaTek‘in tekrardan bu yarışa girmesi, akıllı telefon dünyası için de oldukça önemli bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım yeni nesil işlemcileri kullanan cihazlar, Qualcomm‘un Snapdragon işlemcileri ile nasıl bir rekabete girecek bekleyip göreceğiz.