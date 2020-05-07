LG Velvet, tartışma yaratan fiyatıyla duyuruldu!

LG, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurdu. Orta-üst seviyede yeni bir temsilci olacak LG Velvet, henüz satışa çıkmadan sınıfına göre yüksek fiyatı ile oldukça konuşuldu!

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LG Velvet tanıtıldı: Premium tasarım, kalem ve 5G bağlantı desteği!

Tasarımı ve özellikleri kısa süre önce netleşen LG Velvet, markanın düşüşe geçen mobil bölümünü yeniden hareketlendirmek istiyor. Markanın ilk kez kullandığı 3D Arc Design adlı yeni tasarım felsefesini benimseyen telefon, pek çok noktasında yağmur damlasından ilham alıyor. Ayrıca güçlendirilmiş metal gövde ve cam arka yüzey de telefona üst seviye bir hava katıyor.

LG Velvet, teknik özellikleri ile orta-üst seviye cihazlar arasında önemli bir beklenti yaratıyor. 6.8 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde P-OLED bir ekrana sahip olan telefon, WACOM uyumlu akıllı kalemler ile uyumluluk sunuyor. Qualcomm Snapdragon 765 işlemcinin destek verdiği Velvet, yeni nesil işlemcisi sayesinde dahili 5G modem desteğine de kavuşuyor. Bunun yanı sıra cihazda 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama şeklinde tek bir versiyon bulunuyor.

Kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumu benimseyen LG Velvet, 48+8+5 megapiksellik bir kurulum ile geliyor. Kamera detayları hakkında pek bir bilgi verilmezken, yardımcı kameralarda ultra geniş açı ve derinlik sensörlerinin bulunduğu belirtildi. Ekrandaki küçültülmüş damla çentik alanında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya yer verilmiş.

4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, 27W kablolu ve 10W kablosuz hızlı şarj ile donatılıyor. Android 10 işletim sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikaları ise cihazın diğer teknik detaylarını oluşturuyor. İlk olarak 15 Mayıs tarihinde Güney Kore’de satışa sunulacak telefonun 735 dolarlık fiyatının bulunduğunu belirtelim.