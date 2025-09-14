Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve işitme koruması, işitme testi gibi özellikleri tek bir cihazda birleştiren AirPods Pro, şimdi de Türkiye’deki kullanıcılar için erişilebilir hale geliyor. AirPods Pro işitme koruma özelliği, gürültülü ortamlarda kullanıcıların işitme duyusunu korumak amacıyla tasarlanmış bir teknoloji. Özellikle şehir hayatının getirdiği sürekli gürültü maruziyeti düşünüldüğünde, bu özellik büyük bir ihtiyaç haline geldi. Apple’ın bu hamlesi, teknoloji ve sağlık alanındaki entegrasyonun ne kadar ileriye gidebileceğinin bir göstergesi.

AirPods Pro işitme koruma fonksiyonu, yüksek ses seviyelerine maruziyeti en aza indirmek için özel olarak geliştirilmiş. Bu özellik aktif hale getirildiğinde, medya oynatma ses seviyesi otomatik olarak maksimum 82 dBA ile sınırlandırılıyor. Bu sınırlama, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği güvenli dinleme seviyelerine uygun olarak belirlenmiş.

Kullanıcılar, kulaklık ayarlarından “EN 352 Koruması” seçeneğini aktif ederek bu özelliği kolayca etkinleştirebiliyorlar. Bu Avrupa işitme koruma standardı, özelliğin tüm dinleme modlarında (Şeffaf Mod, Uyarlanabilir Mod, Gürültü Engelleme) çalışmasını sağlıyor ve AirPods Pro işitme koruma deneyimini sürekli hale getiriyor.

Özellikle kalabalık ortamlarda ses seviyesini düşürmek için tasarlanan farklı modlar bulunuyor. Örneğin, Şeffaf Mod, kullanıcıların çevrelerindeki sesleri duymalarına izin verirken, zararlı yüksek sesleri 11 ila 15 desibel arasında azaltıyor. Bu mod, özellikle konserler veya spor müsabakaları gibi geçici olarak gürültülü ortamlarda kullanım için ideal.

Öte yandan, Uyarlanabilir Mod, şehir trafiği veya toplu taşıma gibi sürekli gürültülü ortamlarda daha etkili bir çözüm sunarak sesi 25 ila 29 desibel arasında azaltıyor. En etkili izolasyonu sağlayan Gürültü Engelleme Modu ise 25 ila 30 dB arasında bir ses azaltımı sunuyor ve AirPods Pro işitme koruma kapasitesini maksimuma çıkarıyor.

Bu teknolojiler, yalnızca müzik dinleme deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede işitme kaybını önlemeye yardımcı oluyor. Apple, bu özellikle birlikte kullanıcılara kendi işitme sağlıkları üzerinde daha fazla kontrol sunmayı amaçlıyor.

iOS 26 güncellemesiyle birlikte Türkiye’de de kullanıma sunulacak olan bu özellik, kullanıcıların hayat kalitesini artıracak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, işitme sağlığı teknolojilerinin günlük yaşama ne kadar entegre olabileceğinin çarpıcı bir örneği.

