2021 BMW M4, agresif tasarımıyla görüntülendi!

Yenilenen BMW 4 Serisi, tartışma yaratan tasarımı nedeniyle otomobil meraklılarını ikiye bölmüştü. Fabrika fotoğraflarıyla sızdırılan yeni BMW M4 ise öne çıkan ızgarası ile agresif tasarımı güçlendirmekte kararlı gözüküyor!

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BMW M4, gittikçe büyüyen böbrek tasarımıyla ortaya çıktı!

İlk olarak Reddit’te paylaşılan fotoğraflar, kompakt lüks modelin performans versiyonunu ortaya çıkarıyor. Tunç gri renge sahip olan test aracı kamuflajdan arındığı için bütün tasarımını belli ediyor. Yeni M4’ün ön bölümünü boydan boya kaplayan böbrek ızgara tasarımı formunu korurken, genişlik bakımından ise ızgara biraz daha inceltilmiş. Ayrıca bu ızgaranın standart versiyona göre piano black yatay çıtalar ile farklılaştığı da gözlerden kaçmıyor.

BMW M4, düz modele kıyasla ön tamponunda daha agresif bir yapı benimsiyor. Tamponun kenarlarındaki hava girişleri artırılırken, bunun fren soğutması için kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca BMW logosundan başlayıp kaputun üst kısımlarına kadar giden yeni çizgiler de aracın tasarımsal farklılıkları arasında yer alıyor.

Yeni BMW M4, X3 M/X4 M modellerinde bulunan 3.0 litrelik çift turbolu ve 6 silindirli benzinli motoru taşıyacak. S58 kod adına sahip olan motor, standart pakette 473 beygir güç sunacak. Competition paketinde ise 503 beygir gücündeki bir motor kullanıcıları karşılayacak. Yenilenen dört tekerden çekiş sisteminin yanı sıra sürücülerin daha çok zevk aldığı arkadan çekiş de unutulmamış. Aktarma tarafında ise 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunulacak. Son olarak otomobilin Eylül ayı içerisinde tanıtılacağını belirtelim.