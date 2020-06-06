Otomotiv
2021 BMW M4, agresif tasarımıyla görüntülendi!
Yenilenen BMW 4 Serisi, tartışma yaratan tasarımı nedeniyle otomobil meraklılarını ikiye bölmüştü. Fabrika fotoğraflarıyla sızdırılan yeni BMW M4 ise öne çıkan ızgarası ile agresif tasarımı güçlendirmekte kararlı gözüküyor!
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BMW M4, gittikçe büyüyen böbrek tasarımıyla ortaya çıktı!
İlk olarak Reddit’te paylaşılan fotoğraflar, kompakt lüks modelin performans versiyonunu ortaya çıkarıyor. Tunç gri renge sahip olan test aracı kamuflajdan arındığı için bütün tasarımını belli ediyor. Yeni M4’ün ön bölümünü boydan boya kaplayan böbrek ızgara tasarımı formunu korurken, genişlik bakımından ise ızgara biraz daha inceltilmiş. Ayrıca bu ızgaranın standart versiyona göre piano black yatay çıtalar ile farklılaştığı da gözlerden kaçmıyor.
BMW M4, düz modele kıyasla ön tamponunda daha agresif bir yapı benimsiyor. Tamponun kenarlarındaki hava girişleri artırılırken, bunun fren soğutması için kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca BMW logosundan başlayıp kaputun üst kısımlarına kadar giden yeni çizgiler de aracın tasarımsal farklılıkları arasında yer alıyor.
Yeni BMW M4, X3 M/X4 M modellerinde bulunan 3.0 litrelik çift turbolu ve 6 silindirli benzinli motoru taşıyacak. S58 kod adına sahip olan motor, standart pakette 473 beygir güç sunacak. Competition paketinde ise 503 beygir gücündeki bir motor kullanıcıları karşılayacak. Yenilenen dört tekerden çekiş sisteminin yanı sıra sürücülerin daha çok zevk aldığı arkadan çekiş de unutulmamış. Aktarma tarafında ise 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunulacak. Son olarak otomobilin Eylül ayı içerisinde tanıtılacağını belirtelim.
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Bentley’in 61 yıldır kullanılan V8’i emekliye ayrılıyor!
Bentley‘in 6.75 litrelik L-Serisi V8 motorunun fişi çekildi. 61 yıldır üretilen V8 ünite ilk üretildiği zamandan beri önemli ölçüde evrim geçirmişti. Fakat temel mimarisi aynı kalmıştı.
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On yıllar boyunca bu meşhur motordan yaklaşık 36 bin tanesi, İngiliz üreticinin Crewe (İngiltere) tesislerinde, motor başına 15 saatlik elle montaj süreciyle üretildi.
Tabii ki söz konusu seriye dahil motorlar sadece Bentley’lerde hizmet vermedi. Rolls Royce‘larda da 1998’e kadar kullanılmıştı. Yani onlarca yıl, her iki marka da aynı 6.75 litrelik üniteyi kullandı. Bu durum Rolls Royce’un, BMW‘ye satılıp, BMW parçaları kullanmasına kadar devam etti. Söz konusu satıştan sonra bu saygı değer motorun tek mirasçısı Bentley oldu. Ancak bazı Volkswagen Grubu parçalarının da Bentley’lerde kullanıldığını da belirtelim. Söz konusu V8’in fişi çekilince, Bentley – Rolls Royce arasındaki son bağlantı da kopmuş oldu.
L-Serisi V8‘in yaptığı son görev ise sınırlı sayıda olan Bentley Mulsanne 6.75 Edition‘daydı. Bu özel seri ise Mulsanne modelinin 10. yılına özel olarak 2020‘de satışa çıkmıştı. Son yıllarda Mulsanne, her zamankinden daha yüksek kalitesi ve pürüzsüz performansıyla oldukça dikkat çeken devasa bir sedan oldu. Fakat bu başarısını 1959’da piyasaya sürülmüş bir motordan alması, sıradan gözüken bu durumu oldukça özel kılıyor.
Bentley’lerde artık W12 ve 4.0 litrelik V8‘in yanı sıra, Volkswagen Grubu‘na ait hibrit V6 üniteler kullanılacak. Bu motorlar, şirketin büyük, lüks ve hızlı otomobilleri için oldukça uygun ve gelişmiş motorlar olarak görülüyor. Yine de eski 6.75 litrelik V8’in yeri, meraklılarında bir ayrı kalacak.
Kaynak: MotorTrend
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2021 Toyota Hilux sızdı!
Yeni nesil Toyota Hilux‘un 2021’de aramızda olması bekleniyor. Haliyle, son hazırlıklarını yapan Hilux’un yeni yüzüne dair sızıntılar da baş gösterdi.
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Yeni Hilux, Japon üreticinin yeni marka yüzüne uyum sağlayarak, şu an satıştaki 5. nesil RAV4 ile benzer tasarım çizgilerine sahip olacak gibi görünüyor. Büyüyen Toyota logosunun altına yerleştirilmiş yatay krom çıta ve koyu gri ızgara çerçevesi dikkat çeken detaylardan birisi olmuş.
Almuraba‘nın paylaştığı casus görüntülerde farların, tamponların ve yan hava girişlerinin yeni tasarımı biraz olsun anlaşılıyor. Görsellere bakılırsa Hilux’un tanıtımının çok yakında olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir süre önce Toyota, 2021 Hilux’un (Gazoo Racing tarafından hazırlanan bir aracın), 2020 Dakar Rallisi‘nde ünlü F1 pilotu Fernando Alonso tarafından test edildiğini açıklamıştı. Alonso’nun, kullandığı 2.8 litrelik yeni üniteye sahip Hilux için “Yeni motor harika yürüyor ve yeni süspansiyonlar oldukça iyi hissettiriyor. Aracın sınırlarını zorladığınızda bile konforu yerinde” şeklinde övgüde bulunduğunu söylediler.
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DS 4, Opel’in Rüsselsheim’de üreteceği modellerden biri olabilir!
Opel‘in Rüsselsheim‘deki (Almanya) tesislerinde, mevcut planlara göre makyajlı Insignia ve yeni nesil Astra‘nın yanında, üçüncü bir araç olarak yeni DS modellerinden birinin üretilmesi planlanıyor.
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Haber içeriğine istinaden öncelikle, Opel’in 2017 yılında PSA Grubu çatısı altına girdiğini hatırlatalım. 2021 yazından itibaren yeni nesil Astra’nın üretime gireceği Rüsselsheim’deki yatırımlar, PSA Grubu’nun EMP2 platformuna uygun halde yapılacak. Bu sayede elektrikli modeller de dahil olmak üzere gelecekte, rahatlıkla başka modellerin üretimini yapabilir bir yer haline gelecek.
Bu bilgiler ile söz konusu DS modelinin, DS 7 Crossback modelinde de kullanılan EMP2 platformunda yükseleceği ihtimali güçleniyor. Halihazırda testleri süren DS 4‘ün ise bu altyapıyı kullanması bekleniyor. Bu yüzden henüz gizli olan üçüncü aracın DS 4 olma ihtimali bir hayli yüksek. EMP2 platformu, plug-in hibrit sistemlere de uygun bir yapıda olduğu için ikinci nesil DS4‘ü, plug-in hibrit olarak da görebiliriz.
“PSA’nın bu stratejik kararı, ana tesisimize ve kalifiye çalışanlarımıza duyulan büyük güveni ifade ediyor. Bu yatırım, geniş ürün yelpazesiyle uzun vadede Rüsselsheim bölgesinde otomobil üretimini güçlendirecek.” dedi, PSA yönetim kurulu üyesi ve Opel’in patronu Michael Lohscheller.
Rüsselsheim tesisinin geniş bir elektrikli araç üretim tesisine dönüşmesi, M1X manuel şanzımanın kullanımdan kalkmasına sebep olacak. Aşamalı olarak 2021 sonuna doğru üretimi duracak olan Astra K ile birlikte 6 vitesli sistemin de sonu gelecek.