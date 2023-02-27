MWC 23 etkinliğinde yeni ürünler tanıtılmaya tam gaz devam ediyor. Bildiğiniz gibi Çinli teknoloji şirketleri, inovasyon söz konusu olduğunda son dönemde teknolojiye yön veriyor. Amerikalı teknoloji devi Apple şu sıralar artırılmış gerçeklik kulaklığını sunmaya hazırlanırken, Xiaomi rakibinden önce davrandı ve karşımıza Xiaomi Wireless AR Glass ile çıktı.

Xiaomi, adından da anlaşılacağı gibi kablosuz olan Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition artırılmış gerçeklik kulaklığını tanıttı. Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun; “Artırılmış gerçeklik teknolojisindeki en son atılımımızla tanışın. Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition! Düşük gecikmeli kablosuz bağlantı, artırılmış gerçeklik gözlükleri için retinal seviye ekran ve Xiaomi artırılmış gerçeklik jest kontrolü sayesinde kablosuz artırılmış gerçeklik çağı şu anda başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023

Cihaz hafif bir karbon fiber gövde ve magnezyum-lityum alaşım ile geliyor. Karbon fiber ve magnezyum-lityum alaşımı sağlam bir alüminyum gövde kadar dayanıklı olmasa da, her iki malzeme de inanılmaz derecede hafif yapıda.

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Basın görselleri solda ve sağda iki büyük kamerayı gösteriyor. Ayrıca tam ortada küçük bir kamera var. Söylentilere göre, Apple kulaklık 15 adede kadar sensör içerebilir. Yayınlanan video kulaklığın şeffaflığı değiştirmenize ve sanal ve gerçek dünyalar arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan elektrokromik lensler kullanacağını onaylıyor. Şimdilik bu cihazın fiyatı detaylı özellikleri ve çıkış tarihi açıklanmadı.