Xiaomi‘nin merakla beklenen Xiaomi 13 ailesi bir kez daha tanıtıldı. Bildiğiniz gibi Çinli firmalar yeni cihazlarını önce Çin’de sonra Avrupa pazarında tanıtıyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin pazarında tanıtılan Xiaomi 13 ve 13 Pro şimdi de Avrupa pazarına giriş yapıyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan bu canavarlar kamera tarafında sergilediği performans ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran ile gelen bu telefonun 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM‘li sürümleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 256 GB‘ı görüyoruz.

Kamera tarafına ise arkada 1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamerayı görüyoruz. Önde ise bizi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera karşılıyor.

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Kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkan telefonda 67W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Telefonun Avrupa fiyatı ise 999 Euro olarak açıklandı. Xiaomi 13 Pro fiyatı ise 1.300 euro olarak belilendi. Tabii bu fiyatın baz model için geçerli olduğunu belirtelim. Türkiye pazarına da gelecek olan serinin henüz ülkemizdeki fiyatı açıklanmadı.

İçindekiler Xiaomi 13 özellikleri

Xiaomi 13 özellikleri

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil