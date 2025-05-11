Herkese selamlar! Geçtiğimiz günlerde içerik platformları arasında bir kıyaslama yapmıştık. Bu sefer de sizlerden gelen talepler doğrultusunda en iyi müzik platformunu değerlendiriyoruz.

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Bu videoda Spotify, Apple Müzik, Deezer ve YouTube Müzik gibi servisleri katalog, arayüz, kodek desteği gibi noktalarda ele alarak değerlendirdik.

Siz de kendinize göre en iyi servis sıralamasını yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın!