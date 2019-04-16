Xiaomi Wuhan HQ hazır: 10 bin mühendise ev sahipliği yapacak

Xiaomi, inanılmaz büyümesi ve yenilikçi ürünleri ile dünya çapında adından söz ettirmeye başladı. Xiaomi‘nin yeni merkezi Wuhan HQ neredeyse hazır.

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Yapay zeka ve IoT teknolojileri üretilecek!

Agresif bir şekilde geleceğe hazırlanan Xiaomi, diğer büyük şirketler gibi merkezini büyütme kararı almıştı. Wuhan merkezine doğru genişlemeye başlayan şirket, bu yapıda yeni bir satış ofisi açarken, 10 bin mühendisi de içinde barındıracak. Xiaomi Wuhan HQ yeni mühendis istihdam edecek ve çok sayıda kategori için geliştirmeye öncülük edecek. Bunlardan bazıları Yapay zeka, IoT, Büyük veri, Bulut teknolojileri, E-ticaret ve Xiaomi‘nin kendi finans kanadını içerecek.

Kampüs iki farklı binaya ayrılırken bir tarafta mühendislik ve teknoloji çalışmaları yürütülecekken, bir tarafta satış mağazası ve yemek bölümü bulunacak. Şirketin neden Wuhan’ı seçtiğine ise şirket; “Wuhan, Ar-Ge merkezi için mükemmel bir konum çünkü, Çin’in en elverişli konumu. Bu konumda bulunan saygın üniversiteler sayesinde büyük bir yetenek havuzuna sahip.” açıklamasını yaptı.