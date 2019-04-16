Bilindiği üzere Apple düzenli aralıklarla mobil işletim sistemi iOS’u güncelleyerek yeni özellikler eklemekte. Şirketin bir sonraki iOS versiyonu olan iOS 13’ü ise 3 Haziran‘da başlaması planlanan yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtması bekleniyor. Ancak bugün tanıtımdan önce iOS 13 özellikleri detaylıca sızdırıldı! Bakalım iOS 13 ile gelen yeni özellikler neler?

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Karanlık mod ve çoklu görev penceresi

Uzun zamandır beklenen Karanlık Mod (Dark Mode) özelliği nihayet iOS 13 ile geliyor. Bu karanlık mod özelliği MacOS’da olduğu gibi yüksek kontrast değerleri sunacak. Marzipan platformu kullanılarak geliştirilen uygulamalar ise hem iPad hem de MacOS’da karanlık mod özelliğini destekleyecek.

Ayrıca iOS 13 ile iPad‘ler de de bulunan birden fazla uygulamayı aynı anda kullanma özelliğinde birçok değişikliğe gidilmiş durumda. Ek olarak, açık uygulamalar arasında ayrıntılı küçük pencereler sayesinde daha kolay bir geçiş sağlanabilecek.

Yeni geri alma özelliği ve Safari iyileştirmeleri

Birçok iOS kullanıcısının şikâyet ettiği, cihazın fiziksel olarak sallanmasını gerektiren “Geri Almak için Salla” özelliği ise tarihe karışıyor. iOS 13 ile artık geri almak için klavye üzerinde üç parmağınızı sola kaydırmanız yeterli olacak. Bu özelliği aktif ettiğinizde ilk kullanım sırasında size kısaca özelliğin nasıl çalıştığını anlatan bir öğretici gösterilecek.

Safari ise iOS 13 güncellemesiyle iPad’ler için gerektiğinde otomatik olarak web sitelerinin masaüstü versiyonlarını isteyebilecek. Ayrıca Web siteleri büyük ekranlı bir iPad üzerinde açılırken sitenin mobil versiyonlarının oluşturması engellenebilecek. Örneğin YouTube’da sıkça yaşanan büyük ekranlı cihazlarda mobil sitenin gelmesi sorunu böylece ortadan kaldırılacak.

Mail, hatırlatıcılar ve kullanıcı arayüzünde birçok farklı iyileştirme

Yukarıda belirtilen değişikliklere ek olarak Apple, Mail uygulamasında büyük bir değişikliğe gidecek gibi görünüyor. Zira iOS 13 ile birlikte uygulama, e-postaları “pazarlama, satın alma ve seyahat” gibi çok çeşitli kategorilerde organize edebilecek. Bu kategorilerin her birinde arama yapabilecek ve ayrıca kullanıcılar “daha sonra oku” listesine mesaj ekleyebilecekler. Son olarak yeni iOS 13 güncellemesiyle bilekte aynı anda birden fazla ögenin seçimine olanak tanıyan yeni işlevsel bir özelliğin geleceğini belirtmeden geçmeyelim.