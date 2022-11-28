Xiaomi 1 Aralık akşamı Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14 yeni ürün lansmanını gerçekleştirecek, aynı zamanda Xiaomi Watch S2 ve Xiaomi Buds 4 kulaklıklar da dahil olmak üzere bir dizi yeni teknolojik ürünün de tanıtımı yapılacak. Tanıtılacak cihazların çoğu şu ana kadar birçok habere konu oldu. En son olarak Watch S2 ve Buds 4 ürünlerinin etiket değerleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi Watch S2 ve Xiaomi Buds 4 Cihazlarının Fiyatları ve Dikkat Çeken Özellikleri

Bugün, ünlü platform 91mobiles’ın haberi yeni Xiaomi cihazları hakkında Ishan Agarwal’dan aldığı bilgileri içeriyor. İlk olarak, Xiaomi Watch S2 iki seçenek ile satışa sunulacak: 42mm (siyah ve altın) ve 46mm (siyah ve gümüş) ve iki modelinde fiyatı yaklaşık 140 ABD dolarında bir etiket değerine sahip olacak. Teknoloji harikası kulaklık Xiaomi Buds 4 ise yaklaşık 80 dolara satışa sunulacak. Xiaomi Watch S2 yeni bir çift boyutlu tasarıma, çeşitli temalara, profesyonel bir spor moduna ve sağlık yönetimi ile beraber gelecek.

Xiaomi Buds 4 ise yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Şarj kutusu Type-C portu üzerinden şarj olacak. Bununla beraber yeni kulaklıklar Aktif Gürültü Önleyici (ANC) teknolojisini destekleyecek. Cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi 1 Aralık gecesi öğreneceğiz.

Xiaomi 13 Cihazının Temel Özelliklerinin Ardından Renk Seçenekleri De Sızdırıldı

Xiaomi 13, bugün erken saatlerde 2211133C model numarasıyla Geekbench’te de görüldü. Cihazın sızdırılan teknik özelliklerine yenileri de eklendi. Bununla beraber yukarda bahsettiğimiz gibi cihazın arka kasa renk seçenekleri de belli oldu. Yeni canavar, 10 renk seçeneği ile kullanıcılara sunulabilir. Ayrıca cihazlar seramik ve deri modeller olarak da ayrılabilir. Bunun dışında Pro modelin temel özellikleri de birkaç aydır gündemi meşgul etmekte.

Haberlere göre Xiaomi Mi 13, Snapdragon 8 Gen 2’nin eşlik ettiği 6,2 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Bellek özelliklerini henüz belirsizliğini korusa da, RAM ve yüksek hızlı UFS 4.0 depolama için LPDDR5X teknolojisinin cihaz ile beraber gelmesi muhtemel. Birkaç gün önce Mi 13’ün fiyatının yeniden artacağı ile ilgili söylentilerde çıktı. Birçok neden belirten haberler zam olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Sebepler arasında konumlandırma yükseltmeleri, maliyetler, salgın hastalıklar ve döviz kuru dalgalanmaları yer alıyor. Mi 13 serisinin fiyatı yüzde 15-20 oranında artarak 4,500 yuan (629 $) civarına ulaşabilir. Pro varyantının ne kadara mal olacağı konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil. Önümüzdeki ay Çin’de yapılacak olan lansman her şeyi gün yüzüne çıkaracak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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